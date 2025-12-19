19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika Logo

सतना

‘हम खेल नहीं पाते’, बच्चों ने BJP विधायक से लगाई गुहार, वीडियो वायरल

MP News: टूटी सड़कों और उड़ती धूल ने बच्चों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। वीडियो के जरिए मासूमों ने भाजपा विधायक से सड़क बनवाने की सीधी अपील की है।

सतना

Akash Dewani

Dec 19, 2025

children video appeal to bjp mla to repair maihar broken roads (Patrika.com)

Children Video Appeal to BJP MLA: मध्य प्रदेश के धार्मिक शहर मैहर की सड़कों का सच अब बच्चों की आवाज में सामने आ गया है। करीब तीन साल से शहर की गलियां, मोहल्ले और सर्विस रोड बदहाल हालत (Broken Roads) में हैं। सड़कें कहीं गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं तो कहीं पूरी तरह मिट्टी में बदल गई हैं। इसका नतीजा ये रहता है कि हर वक्त धूल उड़ती रहती है जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। उड़ती धूल से घरों पर सफेद परत जम रही है। (MP News)

सांस लेने में हो रही तकलीफ

ताजा मामला एच-30 हरनामपुर के पास सर्विस लाइन रोड का है, जहां हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोग घर से बाहर निकलने से भी बच रहे हैं। दिनभर उड़ती धूल से बच्चों की सांसें तक प्रभावित हो रही हैं। आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि सुबह झाड़ू लगाने के बाद भी दो घंटे में घर फिर धूल से भर जाता है।

बच्चों ने वीडियो बनाकर विधायक से लगाई गुहार

इसी परेशानी को लेकर इलाके के नन्हे बच्चों ने एक वीडियो बनाकर सीधे मैहर से भाजपा विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी से गुहार लगाई है। बच्चों का कहना है कि सड़क के हालात इतने खराब हैं कि वे बाहर खेल भी नहीं पाते। माता-पिता डर के कारण उन्हें घर से बाहर नहीं जाने देते। खेलना-कूदना तो दूर, स्कूल जाना भी परेशानी भरा हो गया है।

वीडियो में बच्चों ने कहा कि माननीय विधायक जी आपसे निवेदन है कि हमारे घर की सामने वाली रोड बनवा दीजिए। बहुत डस्ट और धूल है। इसके कारण हम बाहर खेलने के लिए भी जा पाते है। हमारे घर वाले भी बाहर जाने नहीं देते है। आपसे निवेदन है कि ये रोड बनवा दीजिए।

प्रभारी मंत्री जमीनी सच्चाई से दूर

आपको बता दें कि, कुछ दिन पहले ही 2 साल बेमिसाल के नाम पर मैहर की प्रभारी मंत्री राधा सिंह और स्थानीय विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी उपलब्धियां गिनाई थीं। हालांकि, उसी शहर की जमीनी सच्चाई जैसे कि टूटी सड़कें और धूल से जूझते लोग इस प्रेस कांफ्रेंस और अन्य चर्चा से बाहर रह गई। बहरहाल, वीडियो के माध्यम से बच्चों ने अपनी बात रखी है अब देखना है विधायक करते क्या है। (MP News)

Updated on:

19 Dec 2025 03:19 pm

Published on:

19 Dec 2025 03:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / 'हम खेल नहीं पाते', बच्चों ने BJP विधायक से लगाई गुहार, वीडियो वायरल

