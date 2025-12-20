एमपी में जिला अस्पताल में मुंह में मंगोड़ी लेकर धमाचौकड़ी मचा रहे चूहे

सतना जिला अस्पताल में चूहे मचा रहे धमाचौकड़ी
Satna- मध्यप्रदेश के अस्पतालों में चूहों की धमाचौकड़ी लगातार जारी है। इंदौर के एमवायएच हॉस्पिटल में चूहों के कुतरने से दो नवजातों की मौत की घटना होने के बाद प्रदेश में कई जगहों पर चूहों, काकरोचों के वीडियो सामने आए थे। अब सतना और मैहर जिलों व आसपास के इलाकों के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में चूहों के आतंक की बात सामने आई है। सतना के सरदार वल्लभ भाई पटेल सरकारी जिला अस्पताल में चूहे भागदौड़ कर रहे हैं। खास बात यह है कि यहां भी चूहे बच्चों की ही यूनिट में जाते नजर आए। एक चूहा तो मुंह में मंगोड़ी लेकर भागता दिखा।
करीब तीन माह पूर्व इंदौर के अस्पताल में चूहों के कुतरने से दो नवजातों की मौत के बाद प्रदेशभर में खूब हल्ला मचा था। कांग्रेस ने सरकार को घेरा तो मामले की जांच कराने, दोषियोें पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई। सरकार ने ऐसी घटना दोबारा नहीं होने देने का दावा किया था लेकिन प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में चूहों की धमाचौकड़ी थमी नहीं है।
ताजा मामला सतना का है जहां जिला अस्पताल में चूहों का आतंक पसरा है। हाल ये है कि चूहे, अस्पताल के सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट (एसएनसीयू) में घूम रहे हैं जहां नवजात बच्चे भर्ती हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने एसएनसीयू में घुसते चूहों को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। एक चूहा तो मुंह में मंगोड़ी लेकर भागता दिखाई दिया।
सतना जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं के ये हाल हैं कि वार्ड में ड्यूटी स्टाफ की बैठक के आसपास ही चूहे घूमते दिखते हैं। गंभीर अवस्था में भर्ती नवजातों के केबिन में भी चूहे घुस रहे हैं।
बता दें कि हाल ही में जबलपुर के विख्यात विक्टोरिया अस्पताल में भी चूहों की भागदौड़ के वीडियो सामने आ चुके हैं। यहां भी आईसीयू में चूहे घूमते दिखे थे। विक्टोरिया अस्पताल के ऑर्थो वॉर्ड में भी चूहे धमाचौकड़ी करते नजर आए थे।
