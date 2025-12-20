एमपी में जिला अस्पताल में मुंह में मंगोड़ी लेकर धमाचौकड़ी मचा रहे चूहे

Satna- मध्यप्रदेश के अस्पतालों में चूहों की धमाचौकड़ी लगातार जारी है। इंदौर के एमवायएच हॉस्पिटल में चूहों के कुतरने से दो नवजातों की मौत की घटना होने के बाद प्रदेश में कई जगहों पर चूहों, काकरोचों के वीडियो सामने आए थे। अब सतना और मैहर जिलों व आसपास के इलाकों के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में चूहों के आतंक की बात सामने आई है। सतना के सरदार वल्लभ भाई पटेल सरकारी जिला अस्पताल में चूहे भागदौड़ कर रहे हैं। खास बात यह है कि यहां भी चूहे बच्चों की ही यूनिट में जाते नजर आए। एक चूहा तो मुंह में मंगोड़ी लेकर भागता दिखा।