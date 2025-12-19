बदला तत्काल टिकट करने का सिस्टम, काउंटर पर देनी होगी ये जानकारी

tatkal ticket counter booking new railway rule (फोटो- Patrika.com)
Tatkal Ticket Counter Booking: यात्रियों की सुविधा बढ़ाने एवं तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित एवं सुचारु बनाने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा यात्री आरक्षण प्रणाली (PRS) काउंटरों पर तत्काल टिकट बुकिंग के लिए ओटीपी (OTP) आधारित प्रणाली लागू की जा रही है। यह सुविधा गुरुवार से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से प्रारंभ होने 6 ट्रेनों के लिए पीआरएस काउंटरों (Reservation Counters) पर प्रभावी होगी।
ओटीपी आधारित इस व्यवस्था के अंतर्गत तत्काल टिकट बुकिंग के समय यात्री के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे दर्ज करने के पश्चात ही टिकट बुक किया जा सकेगा। इससे फर्जी बुकिंग, बॉट्स के दुरुपयोग एवं अनधिकृत गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित होगा एवं वास्तविक यात्रियों को अधिक लाभ मिलेगा। (mp news)
रेल यात्रियों के लिए तत्काल टिकट व्यवस्था को और सरल और पारदर्शी बनाने के लिए आरक्षण काउंटरों पर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली शुरू की जा रही है। यह व्यवस्था अगले कुछ दिनों में सभी स्टेशनों पर लागू हो जाएगी। रेलवे का मानना है कि इससे टिकट लेने की प्रक्रिया आसान होगी और उन यात्रियों को राहत मिलेगी, जिन्हें तत्काल टिकट पाने में अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
अब ओटीपी के नियम से यात्री पहले की तरह आरक्षण फार्म भरकर टिकट काउंटर पर देगा। फार्म में अपने मोबाइल नंबर को सही-सही दर्ज करना होगा। काउंटर पर जानकारी दर्ज होने के बाद यात्री के मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। काउंटर कर्मचारी उस ओटीपी को सिस्टम में दर्ज करेगा। केवल सही ओटीपी मिलने के बाद ही टिकट जारी किया जाएगा। यानी टिकट केवल उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया है।
इससे फर्जी नंबर देकर टिकट लेने या तत्काल कोटा ब्लाक करने जैसी गतिविधियों पर रोक लगेगी। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि असली यात्री को तत्काल टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। बिचौलियों और फर्जी आईडी के सहारे टिकट लेने वालों पर नकेल कसेगी। काउंटर पर टिकट लेने की प्रक्रिया भी अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बन जाएगी। यात्री को अपने मोबाइल पर तुरंत यह भरोसा भी मिल जाएगा कि टिकट वास्तविक सत्यापन के बाद जारी हुआ है।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने सिवनी होकर गुजरने वाली पातालकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस (Patalkot Superfast Express), पेंचवैली एक्सप्रेस (Penchvalley Express) में यह नियम लागू किया है। यानी अगर आपको रिजर्वेशन काउंटर पर पहुंचकर तत्काल इन दोनों ट्रेन में तत्काल टिकट लेते हैं तो आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए ओटीपी को बताना होगा। इसके बाद ही आपका रिजर्वेशन हो सकेगा।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने पातालकोट एवं पेंचवैली के अलावा अमरकंटक एक्सप्रेस, नर्मदा एक्सप्रेस, दुर्ग-अंबिकापुर एक्सप्रेस एवं ऑबेकापुर-दुर्ग एक्सप्रेस में भी ओटीपी नियम लागू किया है। रेलवे प्रशासन द्वारा इसके लिए सभी मंडलों को निर्देशित किया गया है. कि इस नई व्यवस्था की तैयारी सुनिश्चित करें, ताकि पीआरएस काउंटरों से तत्काल टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। (mp news)
