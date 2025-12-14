14 दिसंबर 2025,

सिवनी

कुत्तों से डरकर पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ, 20 फीट से लगाई छलांग और.. रोमांच से भरपूर वीडियो वायरल

Pench Tiger Reserve Video : पर्यटकों को रोमांचित कर देने वाला नजारा पेंच टाइगर रिजर्व से सामने आया, जिसने जंगल की प्रकृति और यहां का जीवन निहारने आए पर्यटकों को हैरान कर देने वाला दृष्य दिखाकर रोमांच से भर दिया।

सिवनी

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 14, 2025

Pench Tiger Reserve Video

पेंच टाइगर रिजर्व में रोमांच से भरपूर नजारा (Photo Source- Viral Video Screenshot)

Pench Tiger Reserve Video : जंगलों में रहने वाले वन्यजीवों का जीवन एक अलग ही ढंग से रोमांच से भर देने वाला होता है। ऐसा ही एक रोमांचित कर देने वाला नजारा मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व से सामने आया है, जिसने जंगल की प्रकृति और यहां का जीवन निहारने आए पर्यटकों को हैरान कर देने वाला दृष्य दिखाकर रोमांच से भर दिया।

दरअसल, बीती शाम सफारी के दौरान जंगल के बीचों-बीच शिकारी सोन कुत्तों के झुंड से डरकर एक तेंदुआ पेड़ पर चढ़कर जा बैठा। वहीं, नीचे करीब आधा दर्जन की संख्या में शिकारी सोन कुत्ते उसकी हर हरकत पर नजर टिकाकर पेड़ से उतरने या गिरने का इंतज़ार कर रहे थे। नीचे खड़े शिकारी बार-बार पेड़ के तने पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, ताकि तेंदुआ किसी तरह घबराकर नीचे आ गिरे और वो उसपर हमला कर सकें। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो जंगल सफारी पर आए पर्यटक ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया।

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

सामने आए वीडियो के अनुसार, दूसरी तरफ पेड़ पर करीब 20 फीट ऊंचाई पर दुबका बैठा तेंदुआ, शिकारी कुत्तों की चाल में आए बिना बेहद सावधानी से शांतिपूर्वक पेड़ पर बैठा रहा। जेसे उसे मालूम था कि, वो झुंड में आए इन शिकारियों का सामना नहीं कर सकता। इसी बीच पलक झपकते ही, जैसे ही तेंदुए को मौका मिला, तुरंत पेड़ से छलांग लगाकर बिजली की रफ्तार से वो भाग निकला और सोन कुत्ते भी उसके पीछे दौड़े लेकिन, वीडियो में दिख रही तेंदुए की रफ्तार से ये उम्मीद लगा पाना मुश्किल है कि, तंदुआ उन शिकारी कुत्तों की पकड़ में आ भी पाया होगा। फिलहाल, पर्यटकों द्वारा कैमरे में कैद किया गया अद्भुत दृष्य अब उनके साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी लोगों को खासा रोमांचित कर रहा है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / कुत्तों से डरकर पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ, 20 फीट से लगाई छलांग और.. रोमांच से भरपूर वीडियो वायरल

