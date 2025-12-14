कुत्तों से डरकर पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ, 20 फीट से लगाई छलांग और.. रोमांच से भरपूर वीडियो वायरल

सामने आए वीडियो के अनुसार, दूसरी तरफ पेड़ पर करीब 20 फीट ऊंचाई पर दुबका बैठा तेंदुआ, शिकारी कुत्तों की चाल में आए बिना बेहद सावधानी से शांतिपूर्वक पेड़ पर बैठा रहा। जेसे उसे मालूम था कि, वो झुंड में आए इन शिकारियों का सामना नहीं कर सकता। इसी बीच पलक झपकते ही, जैसे ही तेंदुए को मौका मिला, तुरंत पेड़ से छलांग लगाकर बिजली की रफ्तार से वो भाग निकला और सोन कुत्ते भी उसके पीछे दौड़े लेकिन, वीडियो में दिख रही तेंदुए की रफ्तार से ये उम्मीद लगा पाना मुश्किल है कि, तंदुआ उन शिकारी कुत्तों की पकड़ में आ भी पाया होगा। फिलहाल, पर्यटकों द्वारा कैमरे में कैद किया गया अद्भुत दृष्य अब उनके साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी लोगों को खासा रोमांचित कर रहा है।