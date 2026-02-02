Education: आरएसएस विश्वविद्यालय के प्रस्तावित भवन में होगा बदलाव, 486 करोड़ हुए थे स्वीकृत

486.45 करोड़ रुपए हुए थे स्वीकृत

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा की स्थापना 14 अगस्त 2019 को हुई थी। विश्वविद्यालय के अंतर्गत सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा एवं पांढुर्ना जिले के कॉलेज संबद्ध हैं। विश्वविद्यालय के भवन के लिए छिंदवाड़ा के ग्राम सारना में लगभग 120.125 एकड़ भूमि का आवंटन एवं 486.45 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई थी। साथ ही भवन निर्माण की ड्रॉइंग व डिजाइन भी बनाई गई। विश्वविद्यालय के लिए 325 पदों की स्वीकृति भी शासन द्वारा दी गई। हालांकि छह साल बाद भी शासन ने विश्वविद्यालय को भवन बनाने के लिए बजट जारी नहीं किया। ऐसे में विश्वविद्यालय का प्रशासनिक कामकाज छिंदवाड़ा के पीजी कॉलेज के लाइब्रेरी भवन में एवं यूटीडी शासकीय लॉ कॉलेज, काराबोह में संचालित किया जा रहा है।