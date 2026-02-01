बंद नल जल योजनाओं को पुन: किया जाएगा क्रियान्वित, बनेगी ठोस कार्य योजना

सिवनी. लोकसभा एससी-एसटी कल्याण समिति सभापति एवं सांसद फग्गनसिंह कुलस्ते की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति ‘दिशा’ की बैठक शनिवार को जिला पंचायत सिवनी के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में सर्वप्रथम पिछली बैठक के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। इसके पश्चात पीएचई एवं जल निगम विभाग द्वारा जल जीवन मिशन अंतर्गत एकल एवं समूह नल जल योजनाओं की स्वीकृति, पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की गई। सांसद ने स्रोत अथवा अन्य कारणों से बंद नल जल योजनाओं को पुन: क्रियान्वित करने तथा ग्रीष्मकाल में शत-प्रतिशत ग्रामों में सतत पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु ठोस कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही जल निगम अंतर्गत संचालित समूह नल जल योजनाओं की योजनावार प्रगति, शामिल ग्रामों एवं जलापूर्ति की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जल संसाधन विभाग एवं पेंच परियोजना की समीक्षा के दौरान रबी सिंचाई की योजनावार प्रगति पर चर्चा हुई। पेंच नहर से हो रही सिंचाई व्यवस्था में सुधार कर जल अपव्यय रोकने तथा सतत मॉनिटरिंग रखते हुए ग्रीष्मकाल में सभी छोटे-बड़े बांधों में पेयजल एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए पर्याप्त जल भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।