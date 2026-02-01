खुले कुएं में गिरकर हो रही बाघ-तेंदुआ की मौत, विभाग नहीं गंभीर

सिवनी. पेंच टाइगर रिजर्व एवं सामान्य वन मंडल क्षेत्र से सटे गांव और खेतों में बिना मुंडेर के बने कुएं में गिरकर आए दिन बाघ एवं तेंदुओं की मौत हो रही है। इसके बावजूद भी जिम्मेदार खुले एवं असुरक्षित कुओं को लेकर इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। बता दें कि बीते 24 जनवरी की रात दक्षिण सामान्य वनमंडल के कुरई वन परिक्षेत्र के कुड़वा वन कक्ष क्रमांक आरएफ 300 से लगे खेत में बने बिना मुंडेर के कुएं में तेंदुआ के गिरने से उसकी मौत हो गई थी। 25 जनवरी की सुबह खेत मालिक व क्षेत्रवासियों ने कुएं के पानी में तेंदुआ का शव उतारा देखकर वन अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस घटना ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल ऐसा पहली बार नहीं है जब कोई बाघ या तेंदुआ की कुएं में गिरकर मौत हुई है। इससे पहले भी जानवरों एवं इंसानों के कुएं में गिरने की घटना कई बार हो चुकी है। जबकि स्पष्ट निर्देश हैं कि कुएं को ढककर रखा जाए। इसके बावजूद भी लोग अपनी मनमानी पर उतारू हैं। वन क्षेत्र में खेत और गांव के आसपास के खुले कुएं में लगातार हादसे हो रहे हैं। कई अलग-अलग इलाकों में वन्यजीवों के कुएं में गिरने की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी कुएं को जाली लगवाने या मुंडेर ऊंची करवाने के लिए गंभीर नहीं है। जबकि विभाग के पास इस काम के लिए राशि भी उपलब्ध है।