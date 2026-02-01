नगर पालिका की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर उठे सवाल

सिवनी. नगरपालिका परिषद सिवनी द्वारा शहर में सडक़ किनारे अतिक्रमण हटाया जा रहा है। हालांकि इस कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि नगर पालिका केवल सडक़ किनारे छोटे दुकानों पर ध्यान दे रही है। जबकि बड़े दुकानदारों पर अतिक्रमण की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बीते 15 दिनों के भीतर दूसरी बार नगर पालिका ने कचहरी चौक से लेकर एलआईसी ऑफिस तक सडक़ किनारे छोटी दुकानों को हटाया। दुकानदारों का कहना है कि इससे हमलोगों का रोजगार छिन गया और उनके सामने परिवार के भरण-पोषण का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। कार्रवाई के दौरान कई दुकानदारों का सामान सडक़ पर बिखर गया। दुकानदारों का कहना है कि नगर पालिका बिना कोई स्थायी वैकल्पिक व्यवस्था किए दुकानों को हटा रही है, जिससे वे मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से टूट चुके हैं।