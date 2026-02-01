स्कूलों में वर्षों से नहीं हुई पानी की जांच, स्वच्छ पानी को तरस रहे नौनिहाल

सिवनी. इंदौर में दूषित पानी की वजह से कई लोगों की जान चली गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हालांकि इस घटना सेशिक्षा विभाग ने कोई सीख नहीं ली और न ही पानी गुणवत्ता जांच के लिए आदेश स्कूलों को जारी किए। ऐसे में जिले में संचालित सैकड़ों शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को शुद्ध जल नसीब नहीं हो पा रहा है। स्कूलों में विद्यार्थी कैसा पानी पी रहे हैं इसको लेकर शनिवार को ‘पत्रिका’ ने जिले के स्कूलों में जांच पड़ताल की। अधिकतर स्कूल में लापरवाही सामने आई। अधिकतर शासकीय स्कूलों में लंबे समय से पानी की जांच नहीं कराई गई है। किसी स्कूल में विद्यार्थियों को बोरिंग का पानी पिलाया जा रहा है, किसी में हैंडपंप का, तो किसी स्कूल में टंकी का पानी पिलाया जा रहा है। कई स्कूलों की छत पर पानी की टंकी रखी हुई हैं। जहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ी भी नहीं है। ऐसे में वर्षों से टंकियों की सफाई भी नहीं हुई है। टंकी पर या स्कूल के रिकॉर्ड में पानी टंकी की सफाई का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जबकि हर स्कूल को समय-समय पर पानी की टंकी सफाई कराकर उसकी तिथि लिखनी चाहिए। शाला प्रबंधन की लापरवाही के चलते बच्चों को बिना जांच-पड़ताल के पानी पिलाया जा रहा है। वर्षों से जिन टंकियों की सफाई नहीं हुई है उसी में से ही बच्चों के लिए खाना भी बनाया जा रहा है।