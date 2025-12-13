एमपी के इस शहर में बनेगा ‘शनि लोक’, 140 करोड़ से निखरेगा विक्रम संवत का उद्गम स्थल

बता दें कि, इंदौर रोड स्थित त्रिवेणी शनि मंदिर करीब 21100 वर्ग मीटर इलाके में फैला है। ऐसा माना जाता है कि, इसकी स्थापना खुद सम्राट विक्रमादित्य ने की थी। इसी पवित्र स्थल से विक्रम संवत की शुरुआत मानी जाती है। ये देश का पहला ऐसा शनि मंदिर है, जहां भगवान शनि को शिव स्वरूप में दर्शाया गया है। हर शनि अमावस्या पर यहां पांच क्विंटल से अधिक तेल का अभिषेक होता है, जिससे मंदिर की आस्था और आकर्षण दोनों बढ़ते हैं।