उज्जैन

18 मीटर सड़क चौड़ीकरण के लिए घर तोड़ना शुरु, हो चुका भूमिपूजन

MP News: क्षेत्रवासियों ने स्वेच्छा से भवन के चिह्नित हिस्से को तोड़ना शुरू कर दिया है....

less than 1 minute read
Google source verification

उज्जैन

image

Astha Awasthi

Dec 11, 2025

Simhastha 2028, ujjain road

Simhastha 2028 project (Photo Source- freepik)

MP News: सिंहस्थ 2028 के तहत उज्जैन में तैयारियां शुरु हो चुकी हैं। शहर के नानाखेड़ा गेल इंडिया से केटीएम शोरूम, शांति नगर, एकता नगर होते हुए नीलगंगा चौराहे तक मार्ग चौड़ीकरण किया जाएगा। नगर निगम ने कुछ दिन पूर्व संबंधित भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए थे, वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भूमिपूजन कर चुके हैं। क्षेत्रवासियों ने स्वेच्छा से भवन के चिह्नित हिस्से को तोड़ना शुरू कर दिया है। अब जल्द ही चौड़ीकरण के लिए निर्माण संबंधित आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

प्रोजेक्ट के अंतर्गत गेल इंडिया से केटीएम शोरूम होते हुए शांति नगर नीलगंगा चौराहा तक 2.76 किमी लंबे मार्ग पर करीब 40 करोड़ की लागत से चौड़ीकरण करते हुए 18 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। इसमें सेंट्रल लाइटिंग, पाथवे निर्माण, डिवाइडर आदि शामिल रहेंगे।

पुलिसकर्मियों की List तैयार

इन सबके बीच सिंहस्थ-2028 को राष्ट्रीय स्तर की मॉडल सिक्योरिटी इवेंट बनाने की तैयारी में पुलिस ने एक बड़ा तकनीकी कदम उठाया है। विभाग अब उन सभी पुलिसकर्मियों की कम्प्रिहेंसिव लिस्ट तैयार कर रहा है, जिन्होंने 2004 और 2016 के सिंहस्थ में किसी भी रूप में ड्यूटी दी थी। इस डेटा बैंक में हर पुलिसकर्मी का ऑपरेशन-प्रोफाइल, ग्राउंड रिस्पॉन्स टाइम, लॉजिस्टिक हैंडलिंग, पब्लिक इंटरफेसिंग स्किल, और क्राउड डायनेसिस समझ जैसे तकनीकी पैरामीटर शामिल किए जा रहे है।

एसपी प्रदीप शर्मा के अनुसार, इस बार सुरक्षा व्यवस्था को सिर्फ तैनाती तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि एआइ सपोर्ट क्राउड मैनेजमेंट, डिजिटल सिग्नेज मॉनिटरिंग, ड्रोन सर्विलांस राउंड और सिचुएशनल इंटेलिजेंस ग्रिड से जोडने का प्लान बनाया है। अनुभवी पुलिसकर्मियों का पैनल तैयार होना सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Dec 2025 05:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / 18 मीटर सड़क चौड़ीकरण के लिए घर तोड़ना शुरु, हो चुका भूमिपूजन

