18 मीटर सड़क चौड़ीकरण के लिए घर तोड़ना शुरु, हो चुका भूमिपूजन

MP News: सिंहस्थ 2028 के तहत उज्जैन में तैयारियां शुरु हो चुकी हैं। शहर के नानाखेड़ा गेल इंडिया से केटीएम शोरूम, शांति नगर, एकता नगर होते हुए नीलगंगा चौराहे तक मार्ग चौड़ीकरण किया जाएगा। नगर निगम ने कुछ दिन पूर्व संबंधित भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए थे, वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भूमिपूजन कर चुके हैं। क्षेत्रवासियों ने स्वेच्छा से भवन के चिह्नित हिस्से को तोड़ना शुरू कर दिया है। अब जल्द ही चौड़ीकरण के लिए निर्माण संबंधित आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।