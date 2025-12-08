शादी के दूसरे दिन गहने-रुपए लेकर फरार हुई ‘लुटेरी दुल्हन’

संगठन के मुरली निगम और उदय सिंह राणा ने बताया कि पीड़ित जितेन्द्र पिता किशनलाल निवासी पिपलौनखुर्द (आगर-मालवा) का विवाह राजू खान ने 1 लाख 40 हजार रुपए लेकर उसकी शादी मानवी नाम निवासी निवासी झालावाड़ की बता कराई थी। आरोप है कि राजू ने महिला की वास्तविक पहचान 8 नाम छिपाकर विवाह कराया। नानाखेड़ा क्षेत्र की रहने वाली है। शादी 13 अक्टूबर 2025 को हुई और अगले ही दिन सुबह 9 बजे दुल्हन शौचालय जाने का बहाना करके घर में रखे सोने-चांदी के जेवर, नकदी और कीमती सामान लेकर गायब हो गई। इसके बाद से उसका संपर्क पूरी तरह टूट गया।