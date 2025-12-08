शादी के दूसरे दिन गहने-रुपए लेकर फरार हुई ‘लुटेरी दुल्हन’

फोटो सोर्स- पत्रिका
MP News: मध्यप्रदेश के उज्जैन से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां शादी के दूसरे दिन लाखों की नकदी और गहने समेट कर लुटेरी दुल्हन के भागने का मामला सामने आया है। इसके लिए दलाल ने 1.40 लाख रुपए भी लिए थे। पीड़ित ने सर्व कल्याण बजरंग दल के साथ मिलकर नानाखेड़ा थाने में शिकायत की है।
संगठन के मुरली निगम और उदय सिंह राणा ने बताया कि पीड़ित जितेन्द्र पिता किशनलाल निवासी पिपलौनखुर्द (आगर-मालवा) का विवाह राजू खान ने 1 लाख 40 हजार रुपए लेकर उसकी शादी मानवी नाम निवासी निवासी झालावाड़ की बता कराई थी। आरोप है कि राजू ने महिला की वास्तविक पहचान 8 नाम छिपाकर विवाह कराया। नानाखेड़ा क्षेत्र की रहने वाली है। शादी 13 अक्टूबर 2025 को हुई और अगले ही दिन सुबह 9 बजे दुल्हन शौचालय जाने का बहाना करके घर में रखे सोने-चांदी के जेवर, नकदी और कीमती सामान लेकर गायब हो गई। इसके बाद से उसका संपर्क पूरी तरह टूट गया।
पीड़ित ने बताया कि दुल्हन के फरार होते ही उसका साथी राजू खान भी मौके से गायब हो गया। शिकायत में संगठन के लोगों ने कहा कि राजू खान के खिलाफ पूर्व के भी अपराध दर्ज हैं और वह आदतन अपराधी है। इस पूरे घटनाक्रम को योजनाबद्ध विवाह को ठगी का जरिया बता, सख्त कार्रवाई की मांग की। नानाखेड़ा टीआइ नरेन्द्र यादव ने बताया कि पीड़ित जितेन्द्र ने शिकायत की है। जांच की जा रही है।
