उज्जैन

‘बाबा रामदेव’ ने कर दिया ऐलान…’धीरेंद्र शास्त्री’ कहां करेंगे शादी?

MP News: मध्यप्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव के बेटे के शादी कार्यक्रम में धीरेंद्र शास्त्री की शादी की चर्चाएं भी तेज हो गईं।

उज्जैन

image

Himanshu Singh

Nov 30, 2025

mp news

MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के छोटे बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव की आज शादी है। सीएम के बेटे का विवाह जगह-जगह चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग जैसी दुनियादारी की चीजों को छोड़कर मुख्यमंत्री अपने बेटे की शादी सामूहिक कन्या विवाह समारोह में करा रहे हैं। डॉ. मोहन यादव की इस पहल की पूरे देश में सराहना हो रही है। इसी कार्यक्रम में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की शादी को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं।

धीरेंद्र शास्त्री बोले- एक नया चलन शुरू होगा

सामूहिक विवाह सम्मेलन में पंडित धीरेंद्र शास्त्री भी शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में आए सभी वर-वधुओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस कदम से एक बड़ा संदेश जाएगा कि जब मेरे अतिप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री अपने बेटे की शादी यहां कर रहे हैं, तो इससे बड़ी-बड़ी जगहों पर डेस्टिनेशन वेडिंग कर लाखों-करोड़ों खर्च करने वालों का भी खर्चा बचेगा। एक नया चलन शुरू होगा और लोग कहेंगे कि मैं भी अपने बच्चे का विवाह सामूहिक कन्या विवाह समारोह में कराऊंगा।

बाबा रामदेव बोले - चिंता मत करो, आपका विवाह भी यहीं होगा

आगे पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने मजाक में कहा कि इसका मतलब यह नहीं कि आप लोग कहने लगें कि *आप भी कर लो*। यह सुनकर कार्यक्रम स्थल पर ठहाके लगने लगे। तभी बाबा रामदेव उठे और बोले, “चिंता मत करो महाराज, आपका विवाह भी यहीं सामूहिक कन्या विवाह समारोह में कराएंगे।” यह सुनते ही धीरेंद्र शास्त्री जोर से हंस पड़े और बोले, “पूज्य स्वामी जी तो आशीर्वाद ही देते हैं। बाबा बागेश्वर ने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि यह बहुत शुभ है कि एक ही मंच पर सीएम का बेटा भी फेरे ले रहा है और एक ड्राइवर का बेटा भी फेरे ले रहा है।

कई VVIP होंगे शामिल

सामूहिक विवाह सम्मेलन में देशभर के कई वीवीआईपी और प्रमुख हस्तियों के शामिल होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार राज्यपाल मांगूभाई पटेल, थावरचंद गेहलोत, आनंदीबेन पटेल के साथ कई अन्य दिग्गज भी शहर आएंगे। शादी के लिए भाजपा-शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण भेजा गया है। प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के भी समारोह में शामिल होने की संभावना है।

mp news

30 Nov 2025 02:49 pm

इस दिन से बंद हो जाएगी ‘भस्म आरती’ की ऑनलाइन बुकिंग, ऐसे मिलेगी एंट्री

Mahakal Temple Ujjain
उज्जैन

इस शहर में आज VVIP मूवमेंट, कई रास्ते रहेंगे बंद, घर से निकलने से पहले देखें डायवर्सन प्लान

ujjain traffic diversion vip movement cm mohan yadav son wedding mp news
उज्जैन

21 दूल्हों की बारात निकलेगी आज दिल के द्वारे…सीएम मोहन करेंगे वेलकम

CM Mohan Yadav Son Wedding
उज्जैन

बैलगाड़ी पर सवार होकर सगाई करने पहुंचे सीएम मोहन के बेटे-बहू, देखें काले चश्मे में दोनों का देसी अंदाज

CM Mohan yadav Son Engagement
उज्जैन

समारोह में चलती रहीं बेटे की शादी की रस्मेें, बस स्टेंड पर चाय बनाते दिखे सीएम मोहन यादव

CM Mohan Yadav made tea at the bus stand during his son's wedding rituals
उज्जैन
