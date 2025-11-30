‘बाबा रामदेव’ ने कर दिया ऐलान…’धीरेंद्र शास्त्री’ कहां करेंगे शादी?

MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के छोटे बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव की आज शादी है। सीएम के बेटे का विवाह जगह-जगह चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग जैसी दुनियादारी की चीजों को छोड़कर मुख्यमंत्री अपने बेटे की शादी सामूहिक कन्या विवाह समारोह में करा रहे हैं। डॉ. मोहन यादव की इस पहल की पूरे देश में सराहना हो रही है। इसी कार्यक्रम में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की शादी को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं।
सामूहिक विवाह सम्मेलन में पंडित धीरेंद्र शास्त्री भी शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में आए सभी वर-वधुओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस कदम से एक बड़ा संदेश जाएगा कि जब मेरे अतिप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री अपने बेटे की शादी यहां कर रहे हैं, तो इससे बड़ी-बड़ी जगहों पर डेस्टिनेशन वेडिंग कर लाखों-करोड़ों खर्च करने वालों का भी खर्चा बचेगा। एक नया चलन शुरू होगा और लोग कहेंगे कि मैं भी अपने बच्चे का विवाह सामूहिक कन्या विवाह समारोह में कराऊंगा।
आगे पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने मजाक में कहा कि इसका मतलब यह नहीं कि आप लोग कहने लगें कि *आप भी कर लो*। यह सुनकर कार्यक्रम स्थल पर ठहाके लगने लगे। तभी बाबा रामदेव उठे और बोले, “चिंता मत करो महाराज, आपका विवाह भी यहीं सामूहिक कन्या विवाह समारोह में कराएंगे।” यह सुनते ही धीरेंद्र शास्त्री जोर से हंस पड़े और बोले, “पूज्य स्वामी जी तो आशीर्वाद ही देते हैं। बाबा बागेश्वर ने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि यह बहुत शुभ है कि एक ही मंच पर सीएम का बेटा भी फेरे ले रहा है और एक ड्राइवर का बेटा भी फेरे ले रहा है।
सामूहिक विवाह सम्मेलन में देशभर के कई वीवीआईपी और प्रमुख हस्तियों के शामिल होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार राज्यपाल मांगूभाई पटेल, थावरचंद गेहलोत, आनंदीबेन पटेल के साथ कई अन्य दिग्गज भी शहर आएंगे। शादी के लिए भाजपा-शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण भेजा गया है। प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के भी समारोह में शामिल होने की संभावना है।
