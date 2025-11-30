‘बाबा रामदेव’ ने कर दिया ऐलान…’धीरेंद्र शास्त्री’ कहां करेंगे शादी?

आगे पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने मजाक में कहा कि इसका मतलब यह नहीं कि आप लोग कहने लगें कि *आप भी कर लो*। यह सुनकर कार्यक्रम स्थल पर ठहाके लगने लगे। तभी बाबा रामदेव उठे और बोले, “चिंता मत करो महाराज, आपका विवाह भी यहीं सामूहिक कन्या विवाह समारोह में कराएंगे।” यह सुनते ही धीरेंद्र शास्त्री जोर से हंस पड़े और बोले, “पूज्य स्वामी जी तो आशीर्वाद ही देते हैं। बाबा बागेश्वर ने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि यह बहुत शुभ है कि एक ही मंच पर सीएम का बेटा भी फेरे ले रहा है और एक ड्राइवर का बेटा भी फेरे ले रहा है।