पार्ट टाइम जॉब करने से पहले सावधान! हरियाणा के सरकारी कर्मचारी से 10 लाख ठगे, एमपी से धराए शातिर

हरियाणा के सरकारी कर्मचारी से 10 लाख की ठगी (Photo Source- Patrika)
Fraud Awareness : हरियाणा में एक सरकारी कर्मचारी से लाखों की साइबर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसमें चौकाने वाली बात ये है कि, हरियाणा पुलिस ने ठगी के तार मध्य प्रदेश से जुड़े होने का दावा करते हुए उज्जैन से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस तीनों आरोपियों को हरियाणा लेकर रवाना हो गई है।
पुलिस ने बताया कि हरियाणा के सिरसा जिले के सदर डबवाली थाना इलाके में रहने वाले एक सरकारी कर्मचारी से ऑनलाइन निवेश के नाम पर लाखों की ठगी की गई थी। साइबर ठगों ने वहां एक सरकारी कर्मचारी को पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर साढ़े 10 लाख रुपए की ठगी की थी। इसके बाद कर्मचारी ने शिकायत की थी कि, सितंबर में सशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक मैसेज मिला था, जिसमें पार्ट टाइम जाब करने और टास्क पूरा कर रुपए कमाने का ऑफर दिया गया था। ठगों ने फर्जी वेबसाइट लिंक भेजकर कर्मचारी का अकाउंट बनवाया था। फिर टास्क पूरा करने के नाम पर बार-बार रुपए निवेश कराए। उनसे अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांजेक्शन कराकर करीब साढ़े 10 लाख रुपए ठग लिए थे।
जिन बैंक खातों में ट्रांजेक्शन हुए थे उनके नंबर के आधार पर हरियाणा पुलिस ने उज्जैन के वल्लभनगर निवासी 32 वर्षीय अजय पुत्र छोटेलाल सूर्यवंशी, तिरुपति सैफरन निवासी 32 वर्षीय संजय पुत्र महेश नामदेव और इंगोरिया उज्जैन में रहने वाले 32 वर्षीय दीपक पुत्र बाबूलाल को गिरफ्तार किया है। हरियाणा पुलिस के अनुसार, तीनों आरोपियों के बैंक खातों में लाखों रुपए ट्रांसफर हुए हैं। पुलिस तीनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड के लिए अपने साथ हरियाणा ले गई है।
