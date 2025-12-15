पार्ट टाइम जॉब करने से पहले सावधान! हरियाणा के सरकारी कर्मचारी से 10 लाख ठगे, एमपी से धराए शातिर

पुलिस ने बताया कि हरियाणा के सिरसा जिले के सदर डबवाली थाना इलाके में रहने वाले एक सरकारी कर्मचारी से ऑनलाइन निवेश के नाम पर लाखों की ठगी की गई थी। साइबर ठगों ने वहां एक सरकारी कर्मचारी को पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर साढ़े 10 लाख रुपए की ठगी की थी। इसके बाद कर्मचारी ने शिकायत की थी कि, सितंबर में सशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक मैसेज मिला था, जिसमें पार्ट टाइम जाब करने और टास्क पूरा कर रुपए कमाने का ऑफर दिया गया था। ठगों ने फर्जी वेबसाइट लिंक भेजकर कर्मचारी का अकाउंट बनवाया था। फिर टास्क पूरा करने के नाम पर बार-बार रुपए निवेश कराए। उनसे अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांजेक्शन कराकर करीब साढ़े 10 लाख रुपए ठग लिए थे।