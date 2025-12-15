प्रदेश सरकार के 2 साल : दिल्ली पहुंचे सीएम मोहन, अब इस दिन एमपी आएंगे अमित शाह!

इस संबंध में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शाह से मुलाकात को लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा- 'आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से शिष्टाचार भेंट कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।' उन्होंने आगे लिखा कि, 'इस अवसर पर श्रद्धेय स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती "सुशासन दिवस" पर उनकी जन्मस्थली ग्वालियर में 25 दिसंबर को आयोजित कार्यक्रम के शुभारंभ हेतु गृह मंत्री जी को आमंत्रण दिया।'