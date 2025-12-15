प्रदेश सरकार के 2 साल : दिल्ली पहुंचे सीएम मोहन, अब इस दिन एमपी आएंगे अमित शाह!

दिल्ली पहुंचे सीएम मोहन (Photo Source- Mohan Yadav X Handle)
2 Years of MP Government :मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राज्य सरकार के 2 साल कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर रविवार को दिल्ली पहुंचे। वहां उन्होंने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अब तक किए गए कामकाज और आगामी समय से प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की।
इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को एमपी आने का न्योता भी दिया। सीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर मनाए जाने वाले सुशासन दिवस के मौके पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर अमित शाह को आमंत्रित किया।
इस संबंध में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शाह से मुलाकात को लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा- 'आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से शिष्टाचार भेंट कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।' उन्होंने आगे लिखा कि, 'इस अवसर पर श्रद्धेय स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती "सुशासन दिवस" पर उनकी जन्मस्थली ग्वालियर में 25 दिसंबर को आयोजित कार्यक्रम के शुभारंभ हेतु गृह मंत्री जी को आमंत्रण दिया।'
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग