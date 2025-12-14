रोज एक घंटा टीवी, मोबाइल बंद कर परिवार से बातचीत करे, साथ भोजन करे तो घर में रामराज्य आ जाएगा

- अंतर्राष्ट्रीय गायक अजय याज्ञिक ने संगीतमय सुंदरकांड की प्रस्तुति के साथ दिया संदेश
- मुग्ध हुए श्रोता, गूंजे जय श्रीराम, जय हनुमान के जयकारे
भोपाल. नेहरू नगर के मनोकामेश्वरी मंदिर में शनिवार को संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन किया गया। यह आयोजन भोपाल महानगर जागरुक नागरिक मंच की ओर से किया। इसमें प्रसिद्ध गायक अजय याज्ञिक ने संगीतमय सुंदरकांड की प्रस्तुति दी, जिसे सुनकर श्रोता भाव विभोर हो गए। जय श्रीराम और जय हनुमान के जयघोष से आयोजन स्थल गूंज उठा।
सुंदरकांड के साथ-साथ संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि आज के दौर में कई तरह की बीमारियां चिंतित कर रही है, इसका एक ही उपाय है। हम रोजाना रात को 1 घंटे तक अपने टीवी, मोबाइल बंद कर पूरे परिवार के साथ बैठकर एक दूसरे से बातचीत करे, साथ में भोजन करे, एक दूसरे को समझे तो कुछ ही दिनों में आपके घर में रामराज्य आ जाएगा और आपका जीवन सुंदरकांड बन जाएगा।
जाप, पाठ बिना किसी मनोकामना के करे
उन्होंने कलयुग में जाप और पाठ के महत्व को बताते हुए कहा कि विपरित परििस्थतियों में जीवन कैसे जिया जाए यह हमे सत्संग सीखाता है। हम कोई भी जाप करे, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करे तो बिना किसी मनोकामना के करें, क्योकि हनुमानजी ने माता सीता से कुछ नहीं मांगा लेकिन जानकी ने उन्हें अष्ट सिदि्ध नव निधि का दाता बनाया। हम भी अपना जीवन मानसिक रूप से भगवान के चरणों में समर्पित कर अपने कर्त्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी से करे, तो भगवान स्वयं ही हमारा उद्धार करेंगे।
पूजा अर्चना और महाआरती
कार्यक्रम के प्रारंभ में व्यासपीठ की पूजा विधायक भगवानदास सबनानी, संयोजक अजय पांडे आदि ने किया। इस मौके पर विधिवत पूजा अर्चना की गई। संगीतमय सुंदरकांड के साथ-साथ भजनों की भी प्रस्तुति हुई। इस मौके पर हिंउस अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी, प्रमोद नेमा सहित अनेक लोग मौजूद थे।
