रोज एक घंटा टीवी, मोबाइल बंद कर परिवार से बातचीत करे, साथ भोजन करे तो घर में रामराज्य आ जाएगा

उन्होंने कलयुग में जाप और पाठ के महत्व को बताते हुए कहा कि विपरित परििस्थतियों में जीवन कैसे जिया जाए यह हमे सत्संग सीखाता है। हम कोई भी जाप करे, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करे तो बिना किसी मनोकामना के करें, क्योकि हनुमानजी ने माता सीता से कुछ नहीं मांगा लेकिन जानकी ने उन्हें अष्ट सिदि्ध नव निधि का दाता बनाया। हम भी अपना जीवन मानसिक रूप से भगवान के चरणों में समर्पित कर अपने कर्त्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी से करे, तो भगवान स्वयं ही हमारा उद्धार करेंगे।