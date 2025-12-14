यहां बनकर तैयार हुआ भारत का सबसे बड़ा सैंडविच, लंबाई 270 फीट, सिर्फ 10 मिनट में बना रिकॉर्ड

India's Largest Sandwich : सैंडविच का नाम सुनते ही अधिकतर लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। क्योंकि, अकसर लोग उसके स्वाद के दीवाने होते हैं। फिर जब बात देश के सबसे लंबे सैंडविच की हो तो उसका स्वाद लेने से ज्यादा उसे देखने की उत्सुकता बढ़ जाती है। जी हां, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज भारत का सबसे लंबा सैंडविच बनाकर भोपाल के नाम रिकार्ड कायम किया है। इस अनोखे रिकॉर्ड को बनाया है शहर में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के छात्रों ने। सुबह 9 बजे से शुरु हुए इस आयोजन को इंस्टीट्यूट के 90 छात्रों द्वारा महज 10 मिनट में कंम्प्लीट कर रिकार्ड बनाया गया है।