14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

यहां बनकर तैयार हुआ भारत का सबसे बड़ा सैंडविच, लंबाई 270 फीट, सिर्फ 10 मिनट में बना रिकॉर्ड

India's Largest Sandwich : रजधानी में आज IHM के छात्रों ने भारत का सबसे लंबा सैंडविच बनाकर रिकॉर्ड कायम किया है। 8 इंच चोड़े और 269.9 फिट लंबे सैंडविच को 90 छात्रों ने महज 10 मिनट में तैयार कर अपना ही 250 फीट लंबा सैंडविच बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 14, 2025

India's Largest Sandwich

राजधानी में बना भारत का सबसे लंबा सैंडविच (Photo Source- Patrika Input)

India's Largest Sandwich : सैंडविच का नाम सुनते ही अधिकतर लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। क्योंकि, अकसर लोग उसके स्वाद के दीवाने होते हैं। फिर जब बात देश के सबसे लंबे सैंडविच की हो तो उसका स्वाद लेने से ज्यादा उसे देखने की उत्सुकता बढ़ जाती है। जी हां, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज भारत का सबसे लंबा सैंडविच बनाकर भोपाल के नाम रिकार्ड कायम किया है। इस अनोखे रिकॉर्ड को बनाया है शहर में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के छात्रों ने। सुबह 9 बजे से शुरु हुए इस आयोजन को इंस्टीट्यूट के 90 छात्रों द्वारा महज 10 मिनट में कंम्प्लीट कर रिकार्ड बनाया गया है।

शहर के शाहपुरा इलाके में आईएचएम के छात्रों ने सड़क पर 269.9 फीट लंबे और 8 इंच चौड़े सैंडविच को महज 10 मिनट के भीतर बनाकर तैयार किया है। इस रिकार्ड को बनता देख शहरभर से हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए। इस दौरान सैंडविच तैयार करने वाले छात्र भी खासा उत्साह में दिखाई दिए।

ये प्रयोग देश के लिए भी खास

सैंडविच को तैयार करने से पहले सड़क पर 300 फीट लंबी टेबल लगाया गया। 24 इंच लंबे ब्रेड लोफ्स को विशेष रूप से तैयार किए गए एडिबल ग्लू की मदद से जोड़ा गया, जिससे 270 फीट लंबा एक समान ब्रेड पीस तैयार हुआ। प्रिंसिपल डॉ. रोहित सरीन ने मीडिया से चर्च के दौरान कहा कि, ये प्रयोग न सिर्फ शहर, बल्कि देश के लिए भी खास है।

एडिबल ग्लू से जोड़ी गईं ब्रेड की कड़ियां

विशाल सैंडविच में स्वाद और वैराइटी का पूरा ध्यान रखा गया। इसमें 3 तरह की लैट्यूस, कैप्सिकम, तीन प्रकार के बेल-पेपर, ओलिव्स, जलेपिनो और करीब 5 से 6 तरह के स्प्रेड्स इस्तेमाल किए गए थे। आयोजकों का दावा है कि ये अपने आप में दुनिया का एक अनोखा रिकॉर्ड है।

पहल का उद्देश्य

डॉ. सरीन के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य सिर्फ रिकॉर्ड बनाना नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स और फैकल्टी के बीच ये आत्मविश्वास पैदा करना है कि, वे असंभव दिखने वाले काम भी कर सकते हैं। ये 'फील गुड फैक्टर' छात्रों की क्रिएटिव स्किल्स को नई दिशा देगा और उन्हें मिलकर कुछ नया करने के लिए प्रेरित करेगा।

6 टीमों के हाथ में थी कमान

इस मेगा सैंडविच को तैयार करने में 90 स्टूडेंट्स की 6 टीमें बनाई गई थीं। हर टीम 40 फीट लंबे सैंडविच हिस्से की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ताकि पूरा काम सुनियोजित और समयबद्ध तरीके से पूरा हो सके। बता दें डॉ. रोहित सरीन इससे पहले भी कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। साल 2016 में उन्होंने 250 फीट लंबा सैंडविच बनाकर रिकॉर्ड बनाया था। वहीं, 2017 में जालंधर में मात्र 5 मिनट में 228 लंबा ऑमलेट तैयार करने का कीर्तिमान भी उन्ही के नाम है।

ये भी पढ़ें

एमपी में दो नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, 3 दिन बाद पड़ेगी कड़ाके की ठंड
भोपाल
Western Disturbance Active

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Dec 2025 11:34 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / यहां बनकर तैयार हुआ भारत का सबसे बड़ा सैंडविच, लंबाई 270 फीट, सिर्फ 10 मिनट में बना रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Indigo संकट: 14 से 19 दिसंबर तक डायरेक्ट उड़ान सेवा शुरु, बुकिंग चालू

Bhopal-Bengaluru flight
भोपाल

भोपाल की 5 सड़कों पर दौड़ेंगी ई-बसें, इन सुविधाओं से होगी लैस, CCTV रखेगा निगरानी

E-Bus Bhopal
भोपाल

MP में नए साल में नौकरी की बहार, 40 से ज्यादा कंपनियां आएंगी, 2000 जॉब प्लेसमेंट की उम्मीद

manit campus placements BU placement IIIT major companies mp news
भोपाल

एमपी में दो नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, 3 दिन बाद पड़ेगी कड़ाके की ठंड

Western Disturbance Active
भोपाल

एमपी में फिर बदला नाम, सीएम की घोषणा के बाद अब ये इलाका कहलाएगा ‘हरिहर नगर’, बनेगा भव्य प्रवेश द्वार

MP News
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.