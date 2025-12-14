यहां बनकर तैयार हुआ भारत का सबसे बड़ा सैंडविच, लंबाई 270 फीट, सिर्फ 10 मिनट में बना रिकॉर्ड

राजधानी में बना भारत का सबसे लंबा सैंडविच (Photo Source- Patrika Input)
India's Largest Sandwich : सैंडविच का नाम सुनते ही अधिकतर लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। क्योंकि, अकसर लोग उसके स्वाद के दीवाने होते हैं। फिर जब बात देश के सबसे लंबे सैंडविच की हो तो उसका स्वाद लेने से ज्यादा उसे देखने की उत्सुकता बढ़ जाती है। जी हां, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज भारत का सबसे लंबा सैंडविच बनाकर भोपाल के नाम रिकार्ड कायम किया है। इस अनोखे रिकॉर्ड को बनाया है शहर में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के छात्रों ने। सुबह 9 बजे से शुरु हुए इस आयोजन को इंस्टीट्यूट के 90 छात्रों द्वारा महज 10 मिनट में कंम्प्लीट कर रिकार्ड बनाया गया है।
शहर के शाहपुरा इलाके में आईएचएम के छात्रों ने सड़क पर 269.9 फीट लंबे और 8 इंच चौड़े सैंडविच को महज 10 मिनट के भीतर बनाकर तैयार किया है। इस रिकार्ड को बनता देख शहरभर से हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए। इस दौरान सैंडविच तैयार करने वाले छात्र भी खासा उत्साह में दिखाई दिए।
सैंडविच को तैयार करने से पहले सड़क पर 300 फीट लंबी टेबल लगाया गया। 24 इंच लंबे ब्रेड लोफ्स को विशेष रूप से तैयार किए गए एडिबल ग्लू की मदद से जोड़ा गया, जिससे 270 फीट लंबा एक समान ब्रेड पीस तैयार हुआ। प्रिंसिपल डॉ. रोहित सरीन ने मीडिया से चर्च के दौरान कहा कि, ये प्रयोग न सिर्फ शहर, बल्कि देश के लिए भी खास है।
विशाल सैंडविच में स्वाद और वैराइटी का पूरा ध्यान रखा गया। इसमें 3 तरह की लैट्यूस, कैप्सिकम, तीन प्रकार के बेल-पेपर, ओलिव्स, जलेपिनो और करीब 5 से 6 तरह के स्प्रेड्स इस्तेमाल किए गए थे। आयोजकों का दावा है कि ये अपने आप में दुनिया का एक अनोखा रिकॉर्ड है।
डॉ. सरीन के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य सिर्फ रिकॉर्ड बनाना नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स और फैकल्टी के बीच ये आत्मविश्वास पैदा करना है कि, वे असंभव दिखने वाले काम भी कर सकते हैं। ये 'फील गुड फैक्टर' छात्रों की क्रिएटिव स्किल्स को नई दिशा देगा और उन्हें मिलकर कुछ नया करने के लिए प्रेरित करेगा।
इस मेगा सैंडविच को तैयार करने में 90 स्टूडेंट्स की 6 टीमें बनाई गई थीं। हर टीम 40 फीट लंबे सैंडविच हिस्से की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ताकि पूरा काम सुनियोजित और समयबद्ध तरीके से पूरा हो सके। बता दें डॉ. रोहित सरीन इससे पहले भी कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। साल 2016 में उन्होंने 250 फीट लंबा सैंडविच बनाकर रिकॉर्ड बनाया था। वहीं, 2017 में जालंधर में मात्र 5 मिनट में 228 लंबा ऑमलेट तैयार करने का कीर्तिमान भी उन्ही के नाम है।
