एमपी में दो नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, 3 दिन बाद पड़ेगी कड़ाके की ठंड

एमपी में दो नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय (Photo Source- Patrika)
Western Disturbance Active : मध्य प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिलने जा रही है। मौसम विभाग की मानें तो आगामी 3 दिन प्रदेशभर में कहीं भी शीतलहर का अलर्ट नहीं है। इसके पीछे कारण हैं एक साथ एक्टिव हुए दो नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिनके चलते प्रदेश में जारी बर्फीली हवाओं का सिलसिला फिलहाल कमजोर पड़ने लगा है। हालांकि, तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। हलांकि, जल्द ही शीतलहर का दौर एक बार फिर लौटेगा।
मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तरी राज्यों में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरु हुआ है। इससे सर्द हवाएं कमजोर पड़ी हैं। यही कारण है कि, प्रदेश में अगले 3 दिन शीतलहर का कोई अलर्ट नहीं है। लेकिन, अगले कुछ दिन में उत्तर भारत के पहाड़ों में बर्फबारी-बारिश का दौर शुरू होगा, जिसके प्रभाव से एमपी में आगामी कुछ दिनों के भीतर एक बार फिर शीतलहर का सिलसिला शुरू होगा।
शनिवार को 25 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। शहडोल का कल्याणपुर सबसे ठंडा इलाका दर्ज हुआ। यहां न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि राजगढ़ और पचमढ़ी में 5.4 डिग्री, इंदौर में 5.9 डिग्री, मंदसौर में 6 डिग्री, शाजापुर के गिरवर में 6.4 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि, भोपाल में 6.4 डिग्री, रीवा में 7 डिग्री, रायसेन और नौगांव में 7.6 डिग्री, मलाजखंड में 7.9 डिग्री, मंडला और शिवपुरी में 8.2 डिग्री, दतिया में 8.4 डिग्री, जबलपुर में 8.5 डिग्री, बैतूल में 9 डिग्री, उज्जैन, खजुराहो, सतना, दमोह और टीकमगढ़ में तापमान 9.2 डिग्री, ग्वालियर में 9.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।
