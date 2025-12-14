एमपी में दो नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, 3 दिन बाद पड़ेगी कड़ाके की ठंड

शनिवार को 25 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। शहडोल का कल्याणपुर सबसे ठंडा इलाका दर्ज हुआ। यहां न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि राजगढ़ और पचमढ़ी में 5.4 डिग्री, इंदौर में 5.9 डिग्री, मंदसौर में 6 डिग्री, शाजापुर के गिरवर में 6.4 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि, भोपाल में 6.4 डिग्री, रीवा में 7 डिग्री, रायसेन और नौगांव में 7.6 डिग्री, मलाजखंड में 7.9 डिग्री, मंडला और शिवपुरी में 8.2 डिग्री, दतिया में 8.4 डिग्री, जबलपुर में 8.5 डिग्री, बैतूल में 9 डिग्री, उज्जैन, खजुराहो, सतना, दमोह और टीकमगढ़ में तापमान 9.2 डिग्री, ग्वालियर में 9.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।