भोपाल

BHEL ने 7 एकड़ जमीन पर बनाया ‘सोलर एनर्जी प्लांट’, अब मिलेगी खूब बिजली

MP News: देश की महारत्न कंपनी भेल की मदर यूनिट भेल भोपाल अन्य सोलर प्लांट लगाने पर काम कर रही है।

भोपाल

image

Astha Awasthi

Dec 14, 2025

solar energy plant

solar energy plant (Photo Source - Patrika)

MP News:एमपी के भोपाल शहर में पहला सोलर एनर्जी प्लांट बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है। भेल प्रशासन का ये प्लांट शहर के बीचों बीच सुभाष विश्राम घाट के सामने सात एकड़ जमीन पर बनाया गया है। इस प्लांट से अब भेल प्रशासन परिसर में बिजली आपूर्ति की योजना है। पांच मेगावाट उत्पादन वाले इस प्लांट से भेल काफी हद तक बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा।

कारखानों को मिलेगी बिजली

देश की महारत्न कंपनी भेल की मदर यूनिट भेल भोपाल अन्य सोलर प्लांट लगाने पर काम कर रही है। सोलर पैनल सहित अन्य जरूरी उपकरण भेल ही बना रहा है। अभी भेल कारखाने व टाउनशिप में बिजली की आपूर्ति प्रदेश सरकार करती है। इसके एवज में भेल एक वर्ष में करोड़ों रुपये बिजली कंपनी को देता है।

सोलर प्लांट लगने से काफी हद तक भेल स्वयं ही बिजली की आपूर्ति कर सकेगा। भेल गोविंदपुरा सुभाष नगर विश्रामघाट के पास 22 एकड़ जमीन में सोलर प्लांट लगाने के लिए सोलर पैनल लग रहे हैं। बाकी फिनिशिंग वर्क 31 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद सोलर एनर्जी भेल टाउनशिप व कारखाने को मिलने लगेगी। बिजली कंपनी से बिजली खरीदने की निर्भरता कम रह जाएगी।

बदला गया था प्लान

करीब चार साल पहले भेल के जंबूरी मैदान में 10 मेगावाट का सोलर कॉ प्लांट लगाया जाना था। इसमें भेल की इस हैदाराबाद व बेंगलुरु यूनिट के नग सहयोग से काम काम होना था। 50 एकड़ जमीन तय की गई थी। हैदराबाद से अधिकारी भी निरीक्षण करने आए थे, लेकिन राज्य शासन ने जंबूरी मैदान की जमीन पर सोलार प्लांट लगाने की अनुमति नहीं दी थी।

दरअसल राज्य शासन का कहना था कि यदि जंबूरी मैदान पर सोलर प्लांट लग जाएगा तो प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की सभाओं के लिए बीच शहर में जगह नहीं बचेगी। इसके बाद भेल प्रबंधन ने कार्ययोजना बदल कर 10 की जगह पांच मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने का निर्णय लिया था।

ये भी पढ़ें

स्कूलों में ‘E-ग्रेड’ लाने वाले स्टूडेंट्स को फिर देनी होगी परीक्षा
नर्मदापुरम
school exam , mp news

Published on:

14 Dec 2025 12:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / BHEL ने 7 एकड़ जमीन पर बनाया ‘सोलर एनर्जी प्लांट’, अब मिलेगी खूब बिजली

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

