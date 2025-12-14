14 दिसंबर 2025,

भोपाल

Breaking- आईएएस संतोष वर्मा की गिरफ्तारी पर अड़े लोगों पर पुलिस की सख्ती, कई बुजुर्ग व महिलाएं घायल, भेजा अस्पताल

IAS Santosh Verma - ब्राह्मण समाज का जोरदार प्रदर्शन, पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल कर रोका

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 14, 2025

Bhopal police crack down on people protesting the arrest of IAS Santosh Verma

आईएएस संतोष वर्मा (फोटो- सोशल मीडिया)

IAS Santosh Verma - मध्यप्रदेश में अजाक्स के कार्यक्रम में ब्राह्मणों की बेटियों के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी करनेवाले आईएएस संतोष वर्मा की खिलाफत जारी है। राजधानी भोपाल में रविवार को ब्राह्मण समाज ने उनपर कार्रवाई के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सीएम हाउस की ओर जाने के लिए आगे बढ़े जिससे हालात बेकाबू होने लगे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया जिससे कई महिलाएं और बुजुर्ग घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है।

खबर अपडेट की जा रही है…

Updated on:

14 Dec 2025 03:27 pm

Published on:

14 Dec 2025 03:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Breaking- आईएएस संतोष वर्मा की गिरफ्तारी पर अड़े लोगों पर पुलिस की सख्ती, कई बुजुर्ग व महिलाएं घायल, भेजा अस्पताल

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

अप्रत्याशित था मुख्यमंत्री बनना पर सीएम मोहन यादव ने सही साबित किया चयन, पूर्व सीएम का बड़ा बयान

Former CM Uma Bharti's big statement on CM Mohan Yadav's tenure
भोपाल

रोज एक घंटा टीवी, मोबाइल बंद कर परिवार से बातचीत करे, साथ भोजन करे तो घर में रामराज्य आ जाएगा

भोपाल

BHEL ने 7 एकड़ जमीन पर बनाया ‘सोलर एनर्जी प्लांट’, अब मिलेगी खूब बिजली

solar energy plant
भोपाल

यहां बनकर तैयार हुआ भारत का सबसे बड़ा सैंडविच, लंबाई 270 फीट, सिर्फ 10 मिनट में बना रिकॉर्ड

India's Largest Sandwich
भोपाल

Indigo संकट: 14 से 19 दिसंबर तक डायरेक्ट उड़ान सेवा शुरु, बुकिंग चालू

Bhopal-Bengaluru flight
भोपाल
