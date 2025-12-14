Breaking- आईएएस संतोष वर्मा की गिरफ्तारी पर अड़े लोगों पर पुलिस की सख्ती, कई बुजुर्ग व महिलाएं घायल, भेजा अस्पताल

आईएएस संतोष वर्मा (फोटो- सोशल मीडिया)
IAS Santosh Verma - मध्यप्रदेश में अजाक्स के कार्यक्रम में ब्राह्मणों की बेटियों के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी करनेवाले आईएएस संतोष वर्मा की खिलाफत जारी है। राजधानी भोपाल में रविवार को ब्राह्मण समाज ने उनपर कार्रवाई के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सीएम हाउस की ओर जाने के लिए आगे बढ़े जिससे हालात बेकाबू होने लगे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया जिससे कई महिलाएं और बुजुर्ग घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है।
