Indigo संकट: 14 से 19 दिसंबर तक डायरेक्ट उड़ान सेवा शुरु, बुकिंग चालू

एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी तक अवस्थी ने बताया कि बढ़ती यात्रा मांग को देखते हुए एयर इंडिया 14 से 19 दिसंबर 2025 बेंगलुरु-भोपाल-बेंगलुरु की एक उड़ान संचालित करेगी। नई उड़ान संख्या एआइइ-3391 बैंगलुरू से दोपहर 2.30 बजे बैंगलुरू से भोपाल आएगी जबकि भोपाल से उड़ान संख्या 3392 दोपहर 3.05 आएगी। शनिवार और रविवार को, इंडिगो इस मार्ग पर 3 उड़ानें हो रही है। एयर इंडिया की अतिरिक्त सेवा शुरू होने के साथ, 14-19 दिसंबर 2025 के दौरान बेंगलुरु और भोपाल के बीच प्रतिदिन 4 उड़ानें उपलब्ध होंगी, जिससे कनेक्टिविटी और यात्रियों की सुविधा में सुधार होगा।