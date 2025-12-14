14 दिसंबर 2025,

भोपाल

Indigo संकट: 14 से 19 दिसंबर तक डायरेक्ट उड़ान सेवा शुरु, बुकिंग चालू

Bhopal-Bengaluru flight: एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी तक अवस्थी ने बताया कि बढ़ती यात्रा मांग को देखते हुए एयर इंडिया 14 से 19 दिसंबर 2025 बेंगलुरु-भोपाल-बेंगलुरु की एक उड़ान संचालित करेगी।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Dec 14, 2025

Bhopal-Bengaluru flight

Bhopal-Bengaluru flight (Photo Source- freepik)

Bhopal-Bengaluru flight: राजाभोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 14 से 19 दिसंबर तक प्रतिदिन भोपाल से बेंगलुरु के लिए डायरेक्ट उड़ान सेवा शुरु की गई है। इंडिगो संकट से परेशान यात्रियों की सुविधा के लिए एयर इंडिया ने बुकिंग शुरु कर दी है। दरअसल निजी क्षेत्र की एयरलाइंस इंडिगो में पिछले दिनों आए गतिरोध के बाद एविएशन विभाग द्वारा दस प्रतिशत कटौती की चेतावनी का असर दिखने लगा है।

अब तक एयर इंडिया भोपाल से दिल्ली व मुम्बई के लिए ही उड़ाने संचालित कर रहा था, लेकिन अब सरकार ने भोपाल से बैंगलुरू के लिए 14 से 19 दिसंबर तक अतिरिक्त उड़ाने चलाने का निर्णय लिया है।

यात्रियों के लिए बड़ी राहत

एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी तक अवस्थी ने बताया कि बढ़ती यात्रा मांग को देखते हुए एयर इंडिया 14 से 19 दिसंबर 2025 बेंगलुरु-भोपाल-बेंगलुरु की एक उड़ान संचालित करेगी। नई उड़ान संख्या एआइइ-3391 बैंगलुरू से दोपहर 2.30 बजे बैंगलुरू से भोपाल आएगी जबकि भोपाल से उड़ान संख्या 3392 दोपहर 3.05 आएगी। शनिवार और रविवार को, इंडिगो इस मार्ग पर 3 उड़ानें हो रही है। एयर इंडिया की अतिरिक्त सेवा शुरू होने के साथ, 14-19 दिसंबर 2025 के दौरान बेंगलुरु और भोपाल के बीच प्रतिदिन 4 उड़ानें उपलब्ध होंगी, जिससे कनेक्टिविटी और यात्रियों की सुविधा में सुधार होगा।

लगातार प्रयास जारी

भोपाल के राजा भोज विमानतल से उड़ान सेवाएं पूरी तरह से सामान्य हैं। बीते दिन भोपाल एयरपोर्ट प्रबंधन ने पुष्टि की थी कि उनकी ओर से कोई भी उड़ान रद्द नहीं की गई है और सभी निर्धारित सेवाएं सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं। वहीं इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

एयरपोर्ट डायरेक्टर सुनील मग्गीरवार और एएआई के जनरल मैनेजर एनबी गोयल (नई दिल्ली) ने एयरपोर्ट का दौरा किया। उन्होंने टर्मिनल बिल्डिंग, सुरक्षा क्षेत्रों, पार्किंग और चेक-इन काउंटरों पर भीड़ प्रबंधन सहित सभी सुविधाओं की समीक्षा की, ताकि यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा अनुभव मिल सके। एएआई (AAI) सभी हितधारकों के साथ मिलकर निरंतर निगरानी कर रहा है।

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

