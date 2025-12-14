14 दिसंबर 2025,

रविवार

भोपाल

MP के सरकारी कॉलेजों में नए साल आएगी ढेरों नौकरियां, MANIT में आएंगी बड़ी कंपनियां

MP News: कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में दो हजार से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कैंपस में इंटरव्यू की तैयारियां और ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Dec 14, 2025

manit campus placements BU placement IIIT major companies mp news

campus placements in major colleges of bhopal (फोटो- Patrika.com)

Campus Placements: जनवरी का महीना राजधानी के युवाओं के लिए जॉब ऑफर लेकर आ रहा है। भोपाल के एजुकेशनल कैंपस में 40 से ज्यादा कंपनियां आएंगी। कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में दो हजार से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

इस बार पैकेज 85 लाख सालाना से भी ऊपर जाने की संभावना है। शैक्षणिक संस्थानों में नए साल की शुरुआत इस बार सिर्फ परीक्षाओं और सेमेस्टर बदलने तक सीमित नहीं रहेगी। कैंपस में इंटरव्यू की तैयारियां और ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं। प्लेसमेंट सेल में लगातार कंपनियों के फोन आ रहे है। (mp news)

भोपाल के छात्रों को मिलेगा ट्रेंड का फायदा

इसकी एक वजह है 2026 में देशभर में बढ़ती भर्तियों का ट्रेंड, इसका सीधा फायदा राजधानी के छात्रों को वाला है। कपनियों का पूरा फोकस एआइ और नई तकनीकों पर है। एक मिलने रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में देश की 52 प्रतिशत कंपनियां कर्मचारियों की संख्या बढ़ाएंगी। जबकि 24 प्रतिशत कंपनियां मौजूदा स्टाफ बनाए रखेंगी। इसी को देखते हुए विश्वविद्यालयों ने तैयारी शुरू की है। 2026 में प्रमुख विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों से दो हजार से अधिक छात्रों को प्लेसमेंट मिलने का अनुमान है।

बीयू में 500 नौकरी का लक्ष्य, 30 न्योता

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (BU) में भी नए साल में प्लेसमेंट को लेकर सकारात्मक माहौल है। प्लेसमेंट अधिकारी डॉ. सुनीता गौड के मुताबिक अब तक लगभग 400 छात्रों को नौकरी मिल चुकी है, जबकि 75 छात्र इंटर्नशिप पर हैं। पिछले एक साल में 27 कंपनियां आई थी। नए साल में 30 कंपनियों को आमंत्रित किया है। बीयू प्रशासन का कहना है कि कंपनियों की जरूरत के अनुसार छात्रों की तैयारी करा रहे है। इसमे एआइ और मशीन लर्निंग (एमएल) प्रमुख फोकस है। पिछले वर्ष बीयू का पैकेज 6 से 10 लाख रुपए तक रहा था।

मैनिट में 530 छात्रों को मिला प्लेसमेंट

इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MANIT) में प्लेसमेंट प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर डॉ. अरुणा सक्सेना के अनुसारअब तक 180 कंपनियां आ चुकी हैं। अब तक 530 छात्रों को प्लेसमेंट मिल चुका है, जो कुल छात्रों का करीब 50 प्रतिशत है। प्लेसमेंट प्रक्रिया अभी जारी है और नए साल में यह प्रतिशत और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर के अनुसार नए साल में भी करीब 40 से अधिक कंपनियां आने की उम्मीद है।

ट्रिपल आइटीः एआइ की चल रही खास तैयारी

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (ट्रिपल आइटी) में नए साल 2026 के लिए प्लेसमेंट गतिविधियां तेज हो गई हैं। संस्थान के प्लेसमेंट अधिकारी डॉ. अजय श्रीवास्तव के अनुसार करीब 40 कंपनियों के कैंपस में आने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि कंपनियों की मांग को देखते हुए छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) से जुड़ी स्किल्स में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इंटरव्यू की तैयारी के लिए इंडस्ट्री में कार्यरत अनुभवी प्रोफेशनल्स से ट्रेनिंग दिलाई जा रही है। 2026 पासआउट बैघ के 125 में से 112 छात्रों को अब तक नौकरी मिल चुकी है। (mp news)

पिछले दो साल में छात्रों का पैकेज

मैनिट 2023-2024

छात्रों के कुल प्लेसमेंट-1150

कुल प्रतिशत-85.93

अधिकतम सैलरी पैकेज-82 लाख

एवरेज पैकेज-15.91

मीडियम पैकेट-12.87

मैनिट इस साल 2024-2025

कुल कंपनी-240

छात्रों को कुल प्लेसमेंट-900

अधिकतम सैलरी पैकेज-8

ट्रिपल आइटी-2023-2024

छात्रों के कुल प्लेसमेंट-136

कुल प्रतिशत-99.2

अधिकतम पैकेज-60 लाख

ट्रिपल आइटी 2024-2025

कुल कंपनी-75

छात्रों को कुल प्लेसमेंट-146

अधिकतम सैलेरी पैकेज-85 लाख

खबर शेयर करें:

