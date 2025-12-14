MP के सरकारी कॉलेजों में नए साल आएगी ढेरों नौकरियां, MANIT में आएंगी बड़ी कंपनियां

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (ट्रिपल आइटी) में नए साल 2026 के लिए प्लेसमेंट गतिविधियां तेज हो गई हैं। संस्थान के प्लेसमेंट अधिकारी डॉ. अजय श्रीवास्तव के अनुसार करीब 40 कंपनियों के कैंपस में आने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि कंपनियों की मांग को देखते हुए छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) से जुड़ी स्किल्स में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इंटरव्यू की तैयारी के लिए इंडस्ट्री में कार्यरत अनुभवी प्रोफेशनल्स से ट्रेनिंग दिलाई जा रही है। 2026 पासआउट बैघ के 125 में से 112 छात्रों को अब तक नौकरी मिल चुकी है। (mp news)