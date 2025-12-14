14 दिसंबर 2025,

खरगोन

MP में धंसी एक और सड़क, नेशनल हाईवे पर पुलिया के बीच बना गहरा गड्ढा

MP News: राज्य में जर्जर सड़कें और पुल हादसों को न्योता दे रहे हैं। खरगोन में पुलखंडवा-बड़ौदा नेशनल हाईवे पर दशकों पुरानी पुलिया ढह गई है।

2 min read
Google source verification

खरगोन

image

Akash Dewani

Dec 14, 2025

Pulkhandwa-Baroda Highway culvert road collapses mp news

Pulkhandwa-Baroda Highway culvert road collapse (Patrika.com)

Road Collapse: प्रदेश में जर्जर सड़क, पुल-पुलिया हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। हाल ही में रायसेन जिले में बरेली-पिपरिया मार्ग पर 50 साल पुराना पुल ढह गया था, जिसमें एक की मौत हो गई थी, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। भोपाल में भी सड़क धंसने से बड़ा गड्‌ढा हो गया था। मामले ने तूल पकड़ा लेकिन औपचारिकता पूर्ण कार्रवाई के बाद ठंडा हो गया।

ताजा मामला पुलखंडवा-बड़ौदा नेशनल हाईवे (Pulkhandwa-Baroda National Highway) का है। खरगोन से जुलवानिया तक का हिस्सा लंबे समय से जर्जर हालत में है। शुक्रवार रात करीब 3 बजे बरूड़ फाटा से ऊन के बीच स्थित वर्षों पुरानी संकीर्ण पुलिया अचानक धंस गई। इस दौरान एक कैप्सूल वाहन पुलिया में फंस गया, जिससे रातभर आवागमन बाधित रहा। (MP News)

आए दिन होते रहते है हादसे

गनीमत रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। सूचना पर ऊन थाना प्रभारी अमरसिंह बिलवाल टीम के साथ पहुंचे और यातायात डायवर्ट कराया। शनिवार दोपहर एमपीआरडीसी की संभागीय प्रबंधक पूनम कच्छवाह भी पहुंची। जेसीबी की मदद से पुलिया के किनारे डायवर्जन रोड बनाने का कार्य शुरू किया, जिससे अस्थायी रूप से यातायात बहाल किया जा सके।

स्थानीय लोगों का कहना आए दिन हादसे हो रहे, बावजूद लंबे समय से मरम्मत नहीं की गई। मामले में भोपाल के मुख्य अभियंता बीपी बोरासी ने जानकारी ली है। विभाग का कहना है कि फिलहाल डायवर्जन बनाकर नई पुलिया का निर्माण कराया जाएगा।

निकलवा रहे रिकार्ड्स

पुलिया पुरानी है। रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं। पहले रोड बना था जब पुलिया की स्थिति अच्छी होने से इसे रिटेन रखा गया था। नेशनल हाईवे घोषित होने पर इसे हैंडओवर किया जाएगा। वर्तमान में डायवर्जन रोड बनाकर पुलिया बनाएंगे। - पूनम कच्छवाह संभागीय प्रबंधक, एमपीआरडीसी

हाल ही में ये मामले रहे चर्चा में

  • दिसंबरः रायसेन 01 स्टेट हाईवे 19 बरेली से स्टेशन पिपरिया को जोड़ने वाली सड़क ग्राम नयागांव का 50 साल पुराना पुल टूट गया। चार लोग गंभीर घायल हो गए।
  • अक्टूबरः 13 भोपाल-विदिशा रोड पर रेलवे ट्रैक के पास 50 मीटर लंबी सड़क अचानक धंस गई, जिससे 20 फीट गहरा गड्‌ढा बन गया।
  • जुलाईः राजधानी 17 भोपाल में भारी बारिश के बाद महाराणा प्रताप नगर चौराहे के पास एक व्यस्त सड़क पर 10 फीट से बड़ा गड्डा बन गया। जिसे लेकर जमकर राजनीति हुई थी।
  • 18 अगस्त को सागर ताल रोड अगस्तः ग्वालियर पर सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया। इसमें छह फीट गड्ढा बन गया। (MP News)

Published on:

14 Dec 2025 08:51 am

