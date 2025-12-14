MP में धंसी एक और सड़क, नेशनल हाईवे पर पुलिया के बीच बना गहरा गड्ढा

Road Collapse: प्रदेश में जर्जर सड़क, पुल-पुलिया हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। हाल ही में रायसेन जिले में बरेली-पिपरिया मार्ग पर 50 साल पुराना पुल ढह गया था, जिसमें एक की मौत हो गई थी, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। भोपाल में भी सड़क धंसने से बड़ा गड्‌ढा हो गया था। मामले ने तूल पकड़ा लेकिन औपचारिकता पूर्ण कार्रवाई के बाद ठंडा हो गया।