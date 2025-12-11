11 दिसंबर 2025,

MP में बनेगा नया फ्लाईओवर, नेशनल हाईवे से होगा कनेक्ट, NHAI ने किया निरीक्षण

Flyover Construction: मुंबई-आगरा हाईवे के मगरखेड़ी-निमरानी ब्लैक स्पॉट पर निरीक्षण के बाद फ्लाईओवर व कैट आईज रिफ्लेक्टर लगाने की तैयारी तेज, एनएचएआई जल्द शुरू करेगा काम।

Dec 11, 2025

flyover construction Magarkhedi-Nimrani route Mumbai-Agra Highway mp news

flyover construction on Magarkhedi-Nimrani route of khargone (फोटो- Image by freepik)

MP News: मुंबई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग (Mumbai-Agra Highway) पर लगातार हादसे हो रहे हैं। इनसे कई लोगों की जान चली गई है। रंबल स्ट्रिप बनने के बाद भी वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। दो दिन पूर्व रविवार को खरगोन के हाट बाजार के दिन भी एक दर्दनाक हादसा हुआ था। जिसमें ट्राले की चेपट में आने से बाइक सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी।

घटना के बाद नेशनल हाइवे के ग्राम मगरखेड़ी-निमरानी ब्लैक स्पॉट (Magarkhedi-Nimrani black spot) का खरगोन यातायात थाना प्रभारी रमेश सोलंकी ने निरीक्षण किया। जिसमें एनएचआई हाइवे पेट्रोलिंग की टीम भी साथ रही और नेशनल हाइवे के टोल मैनेजर पीएस मंडलोई ने मौका मुआयना करवाया।

स्थानीय लोगों ने रखी थी मांग, आए दिन हो रहे हैं हादसे

यातायात प्रभारी ने ग्रामीणों से भी दुर्घटनाओं को लेकर चर्चा की कर जानकारी ली। ग्रामीणों ने सुझाव दिया कि हाइवे पर हाइमास्ट सहित केटाईज या पुल निर्माण होना चाहिए। तब जाकर दुर्घटनाओं पर लगाम लग सकेगा। नेशनल हाइवे के ग्राम मगरखेड़ी, निमरानी में स्पीड ब्रेकर लगाने के बावजूद भी कही ना कही दुर्घटनाएं लगातार होती जा रही है। इनके साथ में मराल घाटी, ठीकरी बायपास रोड पर भी स्पीड ब्रेकर नहीं बनाए गए है। जिससे वहां भी हादसों का ग्राफ बढ़ रहा है।

फ्लायओवर बनाने का प्रस्ताव भेजा

थाना प्रभारी सोलंकी ने निरीक्षण कर फ्लाईओवर निर्माण (flyover construction) को लेकर प्रस्ताव भेजने की बात कही है साथ ही हाईमास्ट के लिए भी बात रखी गई है, जिससे दुर्घटनाओं में नियंत्रण लग सके। ब्लैक स्पॉट पर एनएचएआई विभाग द्वारा कैट आईज रिफ्लेक्टर लगाने का कार्य बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। जिससे कि वाहन चालकों को दूर से ही रंबल स्ट्रिप का पता लग सके ताकि वाहन चालक अपने वाहनों को नियंत्रण कर पाएंगे। हाइवे के कर्मचारी पीएस मंडलोई, ट्रैफिक पुलिस से मोहन, एनएचएआई से महेश चौहान, पायलेट सुशील शर्मा, दिलीप दरबार आबिद मौजूद थे।

11 Dec 2025 12:26 pm

