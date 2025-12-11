MP में बनेगा नया फ्लाईओवर, नेशनल हाईवे से होगा कनेक्ट, NHAI ने किया निरीक्षण

थाना प्रभारी सोलंकी ने निरीक्षण कर फ्लाईओवर निर्माण (flyover construction) को लेकर प्रस्ताव भेजने की बात कही है साथ ही हाईमास्ट के लिए भी बात रखी गई है, जिससे दुर्घटनाओं में नियंत्रण लग सके। ब्लैक स्पॉट पर एनएचएआई विभाग द्वारा कैट आईज रिफ्लेक्टर लगाने का कार्य बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। जिससे कि वाहन चालकों को दूर से ही रंबल स्ट्रिप का पता लग सके ताकि वाहन चालक अपने वाहनों को नियंत्रण कर पाएंगे। हाइवे के कर्मचारी पीएस मंडलोई, ट्रैफिक पुलिस से मोहन, एनएचएआई से महेश चौहान, पायलेट सुशील शर्मा, दिलीप दरबार आबिद मौजूद थे।