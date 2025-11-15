मुंबई-आगरा नेशनल हाईवे पर ड्राइवर को झपकी लगी, रेस्टोरेंट तोड़ते अंदर घुसा ट्रक, टल गया बड़ा हादसा

Khargone Accident: खरगोन जिले के मुंबई- आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर मराल फाटे के पास हादसे के बाद की तस्वीर। (फोटो: पत्रिका)
Mumbai Agra National Highway Accident: मुंबई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर मराल फाटे के पास शुक्रवार रात करीब 11 बजे एक ट्रक अनियंत्रित होकर श्री बालाजी रेस्टोरेंट में घुस गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि रेस्टोरेंट के बाहर का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक गलत साइड से आ रहा था और चालक को नींद की झपकी लगने के कारण वाहन अचानक असंतुलित होकर सीधे रेस्टोरेंट में जा घुसा। होटल संचालक गिरीश जायसवाल ने बताया कि हादसे में होटल के टीन शेड को नुकसान हुआ है। हालांकि किसी को चोट नहीं लगी।
सूचना मिलते ही खरगोन के बलकवाड़ा थाना क्षेत्र की खलटांका चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का निरीक्षण किया। बता दें कि हाईवे पर तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण ऐसे हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन रफ्तार को लेकर कोई भी नियंत्रण करने वाला नहीं है।
