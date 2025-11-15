मुंबई-आगरा नेशनल हाईवे पर ड्राइवर को झपकी लगी, रेस्टोरेंट तोड़ते अंदर घुसा ट्रक, टल गया बड़ा हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक गलत साइड से आ रहा था और चालक को नींद की झपकी लगने के कारण वाहन अचानक असंतुलित होकर सीधे रेस्टोरेंट में जा घुसा। होटल संचालक गिरीश जायसवाल ने बताया कि हादसे में होटल के टीन शेड को नुकसान हुआ है। हालांकि किसी को चोट नहीं लगी।