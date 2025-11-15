खुशखबरी: फिर आ रहे चीते, बोत्सवाना ने किया क्वारंटीन, दिसंबर-जनवरी में आबाद होगा कूनो

Project Cheetah in MP(फोटो: सोशल मीडिया)
MP News: देश में चीता प्रोजेक्ट का तीसरा अध्याय शुरू हो गया है। इस चरण में बोत्सवाना से ८ चीते लाए जाएंगे। इनमें 2 नर और 6 मादा हैं। सभी को गुरुवार को बोत्सवाना के मोकोलोडी नेचर रिजर्व में क्वारंटीन किया गया है। क्वारंटीन अवधि पूरी होने के बाद दिसंबर या जनवरी तक भारत लाया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये चीते पहले कूनो नेशनल पार्क लाए जाएंगे। उनके आने से कूनो में चीतों की संख्या बढ़कर 32 हो जाएगी। इसके बाद कुछ चीतों को मंदसौर के गांधीसागर अभयारण्य में शिफ्ट करने पर फैसला होगा।
1. (2022): नामीबिया से 8 चीते लाए गए।
2. (2023): दक्षिण अफ्रीमा से १२ चीते लाए गए।
3. अब बोत्सवाना से 6 मादा, 2 नर चीते आ रहे हैं। देश में कुल 27 चीते हैं—24 कूनो में और 3 गांधीसागर में।
कूनो और गांधीसागर के बाद अब नौरादेही अभयारण्य (वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व) को चीतों का तीसरा घर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एनटीसीए ने यहां बाड़े बनाने और अन्य बुनियादी तैयारियों के लिए बजट जारी कर दिया है। कूनो के भारतीय चीतों के शावकों को नौरादेही में ट्रांसलोकेट किया जाएगा। नौरादेही का कोर एरिया 1414 वर्ग किमी और बफर एरिया 925.120 वर्ग किमी है।
बड़ी खबरेंView All
श्योपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग