खुशखबरी: फिर आ रहे चीते, बोत्सवाना ने किया क्वारंटीन, दिसंबर-जनवरी में आबाद होगा कूनो

MP News: देश में चीता प्रोजेक्ट का तीसरा अध्याय शुरू हो गया है। इस चरण में बोत्सवाना से ८ चीते लाए जाएंगे। इनमें 2 नर और 6 मादा हैं। सभी को गुरुवार को बोत्सवाना के मोकोलोडी नेचर रिजर्व में क्वारंटीन किया गया है। क्वारंटीन अवधि पूरी होने के बाद दिसंबर या जनवरी तक भारत लाया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये चीते पहले कूनो नेशनल पार्क लाए जाएंगे। उनके आने से कूनो में चीतों की संख्या बढ़कर 32 हो जाएगी। इसके बाद कुछ चीतों को मंदसौर के गांधीसागर अभयारण्य में शिफ्ट करने पर फैसला होगा।