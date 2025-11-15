Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्योपुर

खुशखबरी: फिर आ रहे चीते, बोत्सवाना ने किया क्वारंटीन, दिसंबर-जनवरी में आबाद होगा कूनो

MP News: भारत में शुरु हुआ प्रोजेक्ट चीता का तीसरा अध्याय, 6 मादा दो नर चीते आएंगे, बोत्सवाना के मोकोलोडी नेचर रिजर्व में सभी चीतों को क्वारंटीन किया...

less than 1 minute read
Google source verification

श्योपुर

image

Sanjana Kumar

Nov 15, 2025

Project Cheetah in MP

Project Cheetah in MP(फोटो: सोशल मीडिया)

MP News: देश में चीता प्रोजेक्ट का तीसरा अध्याय शुरू हो गया है। इस चरण में बोत्सवाना से ८ चीते लाए जाएंगे। इनमें 2 नर और 6 मादा हैं। सभी को गुरुवार को बोत्सवाना के मोकोलोडी नेचर रिजर्व में क्वारंटीन किया गया है। क्वारंटीन अवधि पूरी होने के बाद दिसंबर या जनवरी तक भारत लाया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये चीते पहले कूनो नेशनल पार्क लाए जाएंगे। उनके आने से कूनो में चीतों की संख्या बढ़कर 32 हो जाएगी। इसके बाद कुछ चीतों को मंदसौर के गांधीसागर अभयारण्य में शिफ्ट करने पर फैसला होगा।

चीतों के देश में 3 अध्याय

1. (2022): नामीबिया से 8 चीते लाए गए।

2. (2023): दक्षिण अफ्रीमा से १२ चीते लाए गए।

3. अब बोत्सवाना से 6 मादा, 2 नर चीते आ रहे हैं। देश में कुल 27 चीते हैं—24 कूनो में और 3 गांधीसागर में।

नौरादेही चीतों का तीसरा घर बनेगा

कूनो और गांधीसागर के बाद अब नौरादेही अभयारण्य (वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व) को चीतों का तीसरा घर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एनटीसीए ने यहां बाड़े बनाने और अन्य बुनियादी तैयारियों के लिए बजट जारी कर दिया है। कूनो के भारतीय चीतों के शावकों को नौरादेही में ट्रांसलोकेट किया जाएगा। नौरादेही का कोर एरिया 1414 वर्ग किमी और बफर एरिया 925.120 वर्ग किमी है।

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव में NDA की भारी जीत! सीएम मोहन ने मंदिर में टेका माथा, क्या एमपी मॉडल ने बदला चुनावी गणित?
Patrika Special News
Bihar Election Result 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Nov 2025 08:45 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sheopur / खुशखबरी: फिर आ रहे चीते, बोत्सवाना ने किया क्वारंटीन, दिसंबर-जनवरी में आबाद होगा कूनो

बड़ी खबरें

View All

श्योपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में बांध के बीच में पहुंच गए विधायक, पानी में डूबकर किया जल सत्याग्रह

Sheopur MLA Babu Jandel reached the dam to conduct a water satyagraha
श्योपुर

एमपी में तहसीलदार मैडम के पैर पकड़कर बोली महिला- ‘कुछ कीजिए वरना जान दे दूंगी’

sheopur
श्योपुर

एमपी में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई दुकान: प्रशासन ने खाली कराई, अब बनेगा ‘अस्पताल’

sheopur-news
श्योपुर

कागज में भोजन पर गरमाई सियासत, राहुल गांधी ने ट्वीट किया तो स्टील की थाली में खाना खा गए नेता-अफसर

Politics Heats Up Over Paper Food
श्योपुर

‘प्रभारी मंत्री को ढूंढकर लाओ, 11000 इनाम पाओ’, विधायक ने की घोषणा…

mla babu jandel announces reward for minister in charge missing mp news
श्योपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.