14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्योपुर

अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा पीएम के लिखे पत्र से फिर जगी है उम्मीद

श्योपुर. कड़ी मेहन से खुशबूदार बासमती धान पैदा करने वाले जिले के किसानों को अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण ये है कि मध्यप्रदेश के धान को जीआई टैग मिलने का मामला अटका हुआ है। इसका सीधा फायदा पंजाब और हरियाणा के व्यापारी उठा रहे हैं। किसानों का कहना है

2 min read
Google source verification

श्योपुर

image

Seetaram Kushwaha

Dec 14, 2025

मंडी में खड़ी धान की ट्रॉलियां।

बासमती की खुशबू श्योपुर जिले की, मुनाफा ले रहे पंजाब-हरियाणा

श्योपुर. कड़ी मेहन से खुशबूदार बासमती धान पैदा करने वाले जिले के किसानों को अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण ये है कि मध्यप्रदेश के धान को जीआई टैग मिलने का मामला अटका हुआ है। इसका सीधा फायदा पंजाब और हरियाणा के व्यापारी उठा रहे हैं।

किसानों का कहना है कि वर्तमान में श्योपुर सहित जिले की कृषि मंडियों में धान के भाव 3000 से 3400 रुपए प्रति क्विंटल तक चल रहे हैं। यहां से खरीदकर धान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जा रहा है और उसका चावल निकालकर वे अपने प्रदेश का जीआइ टैग लगाकर विदेशों में निर्यात करते हैं। यहां से तीन से साढ़े तीन हजार रुपए ङ्क्षक्वटल में धान खरीदकर उसका चावल निकालकर 15 से 20 हजार रुपए ङ्क्षक्वटल में बेचते हैं। इससे साफ है कि श्योपुर के बासमती किस्म के धान को हरियाणा-पंजाब के जीआई टैग पर विदेशों में महंगे दामों में भेजा जाता है। इससे जिले के किसान ठगा महसूस कर रहे हैं।

पूर्व सीएम के पत्र से फिर जगी उम्मीद

सालों से जीआइ टैग की मांग कर रहे श्योपुर जिले किसानों को अब नई उम्मीद जागी है। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने गत 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश की बासमती धान को जीआइ टैग दिलाने की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि मध्यप्रदेश के बासमती चावल की गुणवत्ता पंजाब-हरियाणा से भी अच्छी है, फिर भी मध्यप्रदेश के किसानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है।

जिले में धान का रकबा एक लाख के पार

दो दशक पहले तक जिले में खरीफ फसलों में प्रमुख फसल सोयाबीन ही थी। तत्समय कुछ ही रकबे में धान होता था, लेकिन उसके बाद से साल दर साल जिले में धान की खेती का रकबा बढ़ता गया। यह अब एक लाख हेक्टेयर को पार कर गया है। जिसमें जिले में धान की किस्म 1121 और 1718 होती है जो बासमती किस्म की होती है। यही वजह है कि जिले की श्योपुर मंडी इन दिनों इस धान से महक रही है, लेकिन किसान अच्छे दाम के लिए तरस रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

14 Dec 2025 11:44 pm

Published on:

14 Dec 2025 11:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sheopur / अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा पीएम के लिखे पत्र से फिर जगी है उम्मीद

बड़ी खबरें

View All

श्योपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एक्शन मोड में नजर आए कलेक्टर साहब! 3 के वेतन काटने के निर्देश; 1 को निलंबित किया

श्योपुर

170 करोड़ से 76 किमी की सड़कें होंगी अपग्रेड, जल्द शुरू होगा काम

sheopur road upgradation road construction pwd Proposal mp news
श्योपुर

MP की नदी पर बनेगा एक और ब्रिज, 32 गांवों को मिलेगा फायदा, कम होगी राजस्थान तक की दूरी

Panwad-Shainavada bridge construction parvati river sheopur mp news
श्योपुर

कूनो से आई दुखद खबर, ‘वीरा’ चीता के शावक की मौत, एक दिन पहले ही सीएम मोहन ने खुले जंगल में छोड़ा था

Cheetah Cub Died
श्योपुर

श्योपुर से सीएम मोहन ने कांग्रेस को दिया चेलेंज, ‘दम है तो आओ मथुरा बुला रही है…’

CM Mohan Yadav in Sheopur
श्योपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.