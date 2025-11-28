Patrika LogoSwitch to English

श्योपुर

श्योपुर से सीएम मोहन ने कांग्रेस को दिया चेलेंज, ‘दम है तो आओ मथुरा बुला रही है…’

MP news: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 238 करोड़ 78 लाख रुपए फसल मुआवजा राशि ट्रांसफर की। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस को ललकारा...

less than 1 minute read
श्योपुर

image

Sanjana Kumar

Nov 28, 2025

CM Mohan Yadav in Sheopur

MP news: छह जिलों के 3,05,410 प्रभावित किसानों के खातों में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 238 करोड़ 78 लाख रुपए फसल मुआवजा राशि ट्रांसफर की। श्योपुर के बड़ौदा में राज्यस्तरीय कार्यक्रम में राहत राशि दी।

इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। कहा, कांग्रेस वाले राम वाले नहीं हैं। ये तो हे! राम वाले हैं। उन्होंने भगवान श्रीराम के जन्म पर सवाल उठाया। मजाक बनाया, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में अयोध्या में श्रीराम का भव्य धाम जगमगा रहा है।

मथुरा वाला क्यों पूछे रहें

ऐसे में मथुरा वाला क्यों पीछे रहें। वहां भी भव्य मंदिर होना चाहिए। अब कांग्रेसी कहते हैं कि हम भी राम वाले हैं। मैं कहता हूं कि दम है तो आ जाओ, मथुरा बुला रही है...। लेकिन नहीं आएंगे, ये श्रीराम और गोपाल कृष्ण की जय नहीं बोल सकते। ये जय बोलेंगे तो वोट खिसकते दिखते हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने किसानों को कभी समान निधि नहीं दी। हमेशा किसानों के विरोध में रही। इसलिए पप्पू और पप्पू की ममी की सरकार घर चली गई। मोदीजी की सरकार आ गई।

किसानों को इतनी राहत

-श्योपुर, हरदा, विदिशा, नर्मदापुरम, धार और खंडवा जिलों के 2148 गांवों केकिसानों को सीधा लाभ।

-श्योपुर में फसल क्षति की मार झेल रहे 10,078 धान प्रभावित किसानों को 100.८३ करोड़।

-हरदा के 95989 किसानों को सोयाबीन क्षति पर 71.52 करोड़।

-विदिशा के 51830 किसानों को सोयाबीन व उड़द में नुकसानपर 29.15 करोड़ की राहत।

-नर्मदापुरम के 22779 किसानों को 19.84 करोड, धार के 19173 किसानों को 1031 करोड़।

-खंडवा के 12961 किसानों को पीला मौजेक कीट से प्रभावित फसलों के लिए 7.13 करोड़।

VIT कॉलेज का आंखों देखा हाल, नाम न छापने की शर्त पर पेरेंट्स ने सुनाए चौंकाने वाले मामले
भोपाल
VIT College Big Revealed By students and their parents aankho dekha haal

Published on:

28 Nov 2025 09:08 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sheopur / श्योपुर से सीएम मोहन ने कांग्रेस को दिया चेलेंज, ‘दम है तो आओ मथुरा बुला रही है…’

श्योपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

