सैर पर निकला गामिनी का शावक,कूनो की टै्रकिंग टीम भी तैनात

दोनों के पीछे कूनो की टै्रकिंग टीम भी तैनात है। गामिनी का शावक केजी-1 जहां मुरैना के पहाडग़ढ़ में पहुंच चुका है, वहीं केजी-2 घाटीगांव के घने जंगल में पिछले एक सप्ताह से डेरा जमाए हुए है। उल्लेखनीय है कि मादा चीता गामिनी के 4 शावक थे, जो लगभग 3 महीने से भी ज्यादा समय तक मुरैना-श्योपुर बॉर्डर क्षेत्र के जंगल में टैरेटरी बना चुके थे, लेकिन अलग अलग होने के बाद 2 शावक पिछले दिनों ग्वालियर पहुंच गए, जिसमें से एक की सडक़ हादसे में मौत हो गई थी।