16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्योपुर

सैर पर निकला गामिनी का शावक,कूनो की टै्रकिंग टीम भी तैनात

गामिनी का शावक केजी-1 जहां मुरैना के पहाडग़ढ़ में पहुंच चुका है, वहीं केजी-2 घाटीगांव के घने जंगल में पिछले एक सप्ताह से डेरा जमाए हुए है। उल्लेखनीय

less than 1 minute read
Google source verification

श्योपुर

image

Avdhesh Shrivastava

Dec 16, 2025

विजयपुर श्योपुर, पिछले लंबे समय से विजयपुर क्षेत्र के जंगल में डेरा जमाए मादा चीता गामिनी के 2 शावक अब जिले की सीमा से भी बाहर चले गए हैं। पहले गामिनी का शावक ग्वालियर जिले के घाटीगांव क्षेत्र में है, जबकि दूसरा शावक सोमवार को मुरैना जिले के पहाड$गढ़ क्षेत्र में पहुंच गया। सोमवार को पहाडगढ़ वन क्षेत्र के महादेव घाटी के क्षेत्र में ये शावक ट्रेस हुआ है।

केजी वन दो सप्ताह से मुरैना जिले में

दोनों के पीछे कूनो की टै्रकिंग टीम भी तैनात है। गामिनी का शावक केजी-1 जहां मुरैना के पहाडग़ढ़ में पहुंच चुका है, वहीं केजी-2 घाटीगांव के घने जंगल में पिछले एक सप्ताह से डेरा जमाए हुए है। उल्लेखनीय है कि मादा चीता गामिनी के 4 शावक थे, जो लगभग 3 महीने से भी ज्यादा समय तक मुरैना-श्योपुर बॉर्डर क्षेत्र के जंगल में टैरेटरी बना चुके थे, लेकिन अलग अलग होने के बाद 2 शावक पिछले दिनों ग्वालियर पहुंच गए, जिसमें से एक की सडक़ हादसे में मौत हो गई थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

16 Dec 2025 12:28 am

Published on:

16 Dec 2025 12:27 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sheopur / सैर पर निकला गामिनी का शावक,कूनो की टै्रकिंग टीम भी तैनात

बड़ी खबरें

View All

श्योपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा पीएम के लिखे पत्र से फिर जगी है उम्मीद

श्योपुर

एक्शन मोड में नजर आए कलेक्टर साहब! 3 के वेतन काटने के निर्देश; 1 को निलंबित किया

श्योपुर

170 करोड़ से 76 किमी की सड़कें होंगी अपग्रेड, जल्द शुरू होगा काम

sheopur road upgradation road construction pwd Proposal mp news
श्योपुर

MP की नदी पर बनेगा एक और ब्रिज, 32 गांवों को मिलेगा फायदा, कम होगी राजस्थान तक की दूरी

Panwad-Shainavada bridge construction parvati river sheopur mp news
श्योपुर

कूनो से आई दुखद खबर, ‘वीरा’ चीता के शावक की मौत, एक दिन पहले ही सीएम मोहन ने खुले जंगल में छोड़ा था

Cheetah Cub Died
श्योपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.