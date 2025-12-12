12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

श्योपुर

एक्शन मोड में नजर आए कलेक्टर साहब! 3 के वेतन काटने के निर्देश; 1 को निलंबित किया

MP News: मध्यप्रदेश के श्योपुर कलेक्टर सख्त कार्रवाई करते हुए दो सीएचओ के वेतन काटने और सचिव को निलंबित कर दिया।

श्योपुर

image

Himanshu Singh

Dec 12, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के श्योपुर कलेक्टर अर्पित वर्मा गुरुवार को एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने उन्होंने बड़ौदा क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों का भ्रमण कर न केवल स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया, बल्कि अनुपस्थिति मिलने और कार्य में लापरवाही बरतने पर सरकारी कारिंदों पर कार्रवाई भी की।

सीएचओ के वेतन काटने के निर्देश

कलेक्टर ने इसके तहत उन्होंने अनुपस्थित पाए ग्राम पाण्डोला एवं मकड़ावदा के सीएचओ (कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर) का 15-15 दिवस का वेतन काटने के निर्देश दिए, वहीं 70 प्लस आयुष्मान की कम प्रगति पर कुहांजापुर सीएचओ का सात दिवस का वेतन काटने के निर्देश बीएमओ बड़ौदा को दिए। यही नहीं ग्राम पंचायत राधापुरा में अनपुस्थित मिले सचिव को निलंबित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मकडावदा में आश्रम अधीक्षिका को अधीक्षिकीय प्रभार से हटा दिया।

पंचायत में अनुपस्थित मिला सचिव

कलेक्टर वर्मा के ग्राम राधापुरा में भ्रमण के दौरान पंचायत सचिव मधुसूदन जाट के अनुपस्थित मिलने पर निलंबित करने निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने गांव में जल संसाधन विभागद्वारा पबल नहर की वन-एल शाखा पर बनाई जा रही 90 मीटर रिटर्निंग वॉल कार्य का अवलोकन भी किया। ग्राम कुंहाजापुर में भ्रमण के दौरान 70 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के कार्य की समीक्षा की गई।

दरअसल, कलेक्टर वर्मा गुरुवार को पांडोला, ललितपुरा, कलमुंडा, मकड़ावदा, राधापुरा, कुहांजापुर आदि गांवों में पहुंचे। इस दौरान पाण्डोला में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएचओ रमा यादव के अनुपस्थित मिलने पर 15 दिवस वेतन काटने के निर्देश दिए। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के निरीक्षण के दौरान सीएचओ प्रियंका व्यास के अनुपस्थित मिलने तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र बंद पाए जाने पर सीएचओ का 15 दिवस का वेतन काटने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान स्कूलों में कलेक्टर ने मध्याह्न भोजन भी चखा।

ऐसे ही शासकीय अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम मकडॉवदा कला के निरीक्षण के दौरान छात्राओं की संख्या 13 पाए जाने पर अधीक्षिका मीना राठौर को अधीक्षिकीय पद से मुक्त करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार परिसर में पंचायत द्वारा बनाए गए अनुपयोगी शैड पर संबंधित उपयंत्री खुशीर अहमद को कारण बताओ नोटिस दिया।

