एक्शन मोड में नजर आए कलेक्टर साहब! 3 के वेतन काटने के निर्देश; 1 को निलंबित किया

कलेक्टर वर्मा के ग्राम राधापुरा में भ्रमण के दौरान पंचायत सचिव मधुसूदन जाट के अनुपस्थित मिलने पर निलंबित करने निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने गांव में जल संसाधन विभागद्वारा पबल नहर की वन-एल शाखा पर बनाई जा रही 90 मीटर रिटर्निंग वॉल कार्य का अवलोकन भी किया। ग्राम कुंहाजापुर में भ्रमण के दौरान 70 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के कार्य की समीक्षा की गई।



दरअसल, कलेक्टर वर्मा गुरुवार को पांडोला, ललितपुरा, कलमुंडा, मकड़ावदा, राधापुरा, कुहांजापुर आदि गांवों में पहुंचे। इस दौरान पाण्डोला में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएचओ रमा यादव के अनुपस्थित मिलने पर 15 दिवस वेतन काटने के निर्देश दिए। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के निरीक्षण के दौरान सीएचओ प्रियंका व्यास के अनुपस्थित मिलने तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र बंद पाए जाने पर सीएचओ का 15 दिवस का वेतन काटने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान स्कूलों में कलेक्टर ने मध्याह्न भोजन भी चखा।