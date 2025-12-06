कूनो से आई दुखद खबर, ‘वीरा’ चीता के शावक की मौत, एक दिन पहले ही सीएम मोहन ने खुले जंगल में छोड़ा था

Cheetah Cub Died : चीता स्टेट के नाम से जाने-जाने वाले मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क से बेहद दुखद खबर सामने आई है। यहां एक दस माह की मादा चीता 'वीरा' के एक शावक की अज्ञात कारणों से मौत हो गई है। कूनो रेस्क्यू दल के सदस्यों ने उसका शव बरामद कर लिया है। शावक की मौत के बाद अब कूनो नेशनल पार्क में चीतों की कुल संख्या घटकर 28 रह गई है।