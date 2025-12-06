कूनो से आई दुखद खबर, ‘वीरा’ चीता के शावक की मौत, एक दिन पहले ही सीएम मोहन ने खुले जंगल में छोड़ा था

वीरा' चीता के शावक की मौत (Photo Source- Narendra Modi X Handle)
Cheetah Cub Died : चीता स्टेट के नाम से जाने-जाने वाले मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क से बेहद दुखद खबर सामने आई है। यहां एक दस माह की मादा चीता 'वीरा' के एक शावक की अज्ञात कारणों से मौत हो गई है। कूनो रेस्क्यू दल के सदस्यों ने उसका शव बरामद कर लिया है। शावक की मौत के बाद अब कूनो नेशनल पार्क में चीतों की कुल संख्या घटकर 28 रह गई है।
आपको बता दें कि, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक दिन पहले ही यानी गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के अवसर पर मादा चीता वीरा और उसके 2 शावकों को खुले जंगल में घूमने के लिए छोड़ा था। लेकिन, तभी से एक शावक अपनी मां से बिछड़ गया था और करीब 24 घंटे से अधिक समय उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी।
शुक्रवार को कूनो नेशनल पार्क की टीम ने शावक की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था, जिसमें थोड़ी देर की तलाश के बाद ही शावक मृत अवस्था में पड़ा मिल गया। फिलहाल, शव को रिकवर कर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया है। फिलहाल, कूनों प्रबंधन का कहना है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के स्पष्ट कारणों का खुलासा हो सकेगा।
