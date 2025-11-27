‘3 लाख’ से अधिक किसानों की ‘बल्ले-बल्ले’, CM ने खाते में ट्रांसफर किए पैसे

सीएम डॉ मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग कह रहे थे। भावांतर का पैसा नहीं देंगे। आकर देख लो कांग्रेसी, जो कहा है वो पूरा कर दिखाया है। पप्पू और पप्पू की मम्मी की सरकार खत्म हो गई। भगवान राम का प्रमाण मांगने वाले कांग्रेसी आज राम मंदिर जगमगाता देख रहे हैं। कांग्रेसी गोपाल कृष्ण भगवान की जय नहीं बोल सकते, बोलते ही बुखार आ जाता है।