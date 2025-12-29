उपचुनाव… 18 पंचायतों के 39 हजार वोटर चुनेंगे जिला पंचायत वार्ड-1 का नया सदस्य

पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतदान दलों को सामग्री वितरण।
श्योपुर. पंचायत उपचुनाव के तहत आज जिले में जिला पंचायत वार्ड-1 के सदस्य और ग्राम पंचायत नागदा और बेचाई में सरपंच पद के लिए चुनाव होगा। सोमवार को कुल 72 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोङ्क्षटग होगी। जिसमें जिपं सदस्य वार्ड-1 के लिए 67 और नागदा सरपंच चुनाव के 3 तथा बेचाई में 2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिन पर 42 हजार से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव प्रक्रिया में 400 मतदानकर्मी और 300 सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। रविवार को निर्वाचन प्रेक्षक मदन ङ्क्षसह ठाकुर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय जैन की उपस्थिति में आज शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज श्योपुर से मतदान दलों को निर्वाचन सामग्री का वितरण कर मतदान केन्द्रों के लिए रवाना किया गया।
पंचायत उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन द्वारा 6 कार्यपालिक मजिस्ट्रेट 14 सेक्टर ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। वहीं सुरक्षा के लिए 300 से अधिक पुलिसबल तैनात किया गया है। जिसमें एक कंपनी क्यूआरएफ भी बाहर से बुलाई गई है। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार अग्रवाल ने बताया कि संवेदनशील पर 2 और अतिसंवेदनशील पर 4 सशस्त्र सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। इसके साथ ही 14 मोबाइल टीम बनाई है। वहीं थानास्तर पर 2 क्यूआरटी, थाना प्रभारी की मोबाइल टीम और एक एसडीओपी की मोबाइल टीम रहेगी। अग्रवाल ने बताया कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
विकासखंड श्योपुर की ग्राम पंचायत नागदा में सरपंच पद के लिए चुनाव होगा, जिसके लिए 3 उम्मीदवार मैदान में है। यहां चुनाव के लिए 3 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और तीनों ही मतदान केंद्र संवेदनशील की श्रेणी में है। नागदा में सरपंच पद का चुनाव करने के लिए कुल 1892 मतदाता अपना वोट डालेंगे, जिसमें पुरूष वोटर्स की संख्या 961 तथा महिला वोटर्स की संख्या 931 है।
