उपचुनाव… 18 पंचायतों के 39 हजार वोटर चुनेंगे जिला पंचायत वार्ड-1 का नया सदस्य

श्योपुर. पंचायत उपचुनाव के तहत आज जिले में जिला पंचायत वार्ड-1 के सदस्य और ग्राम पंचायत नागदा और बेचाई में सरपंच पद के लिए चुनाव होगा। सोमवार को कुल 72 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोङ्क्षटग होगी। जिसमें जिपं सदस्य वार्ड-1 के लिए 67 और नागदा सरपंच चुनाव के 3 तथा बेचाई में 2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिन पर 42 हजार से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव प्रक्रिया में 400 मतदानकर्मी और 300 सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। रविवार को निर्वाचन प्रेक्षक मदन ङ्क्षसह ठाकुर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय जैन की उपस्थिति में आज शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज श्योपुर से मतदान दलों को निर्वाचन सामग्री का वितरण कर मतदान केन्द्रों के लिए रवाना किया गया।