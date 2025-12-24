अवैध कॉलोनी पर शिकंजा… 25 बीघा की तीन कॉलोनियों पर चलाई जेसीबी

कलेक्टर अर्पित वर्मा द्वारा कराई गई जांच में पाया गया कि कस्बा श्योपुर के सर्वे क्रमांक 410, 411, 412 में गिर्राज गुप्ता द्वारा लगभग 18 बीघा रकबे में अवैध रूप से कॉलोनी काटी जाकर रास्तों का निर्माण कराया गया था। इसी प्रकार सलापुरा हल्के में सर्वे क्रमांक 156 एवं 157 में स्थित दो बीघा भूमि में सत्यनारायण माली द्वारा कॉलोनी काटी गई थी तथा उसमें रास्ते बनाए गए। यही वजह है कलेक्टर वर्मा के निर्देश पर मंगलवार को मौके पर पहुंचे एसडीएम गगन ङ्क्षसह मीणा एवं तहसीलदार मनीषा मिश्रा की मौजूदगी में प्रशासन की टीम द्वारा दोनों कॉलोनियों के अंदर बनाए गए रास्तों को जेसीबी के माध्यम से नष्ट कराने की कार्रवाई की गई। वहीं मंगलवार की शाम 7 बजे के आसपास जाटखेड़ा में सर्वे क्रमांक 425 रकबा 5 बीघा में अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई गई।