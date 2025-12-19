50 किमी.का बचेगा फेरा, Mp में नदी के ऊपर बनेगा ‘8 करोड़’ का नया पुल

निमोदामठ के पास यह पुल बनेगा। इस पुल का क्षेत्र के लोगों को कई सालों से इंतजार था और लगातार मांग उठाते आ रहे थे। क्योंकि इस पुल के नहीं होने की वजह से निमोदामठ सहित आसपास के कई गांव के ग्रामीणों को श्योपुर आने के लिए 50 किमी का फेर खाना पड़ता था। बारिश के दिनों में सीप नदी ज्यादातर उफान पर ही रहती थी और उस स्थिति में करीब 4 महीने तक लोग फेर खाकर ही श्योपुर आया करते थे। इसके बनने से आवदा, अजापुरा सहित क्षेत्र के कई गांवों का सीधा संपर्क श्योपुर से हो जाएगा। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य जरूरी कामों के लिए शहर पहुंचना भी आसान होगा।