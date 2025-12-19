50 किमी.का बचेगा फेरा, Mp में नदी के ऊपर बनेगा ‘8 करोड़’ का नया पुल

bridge over the Seep River (Photo Source- freepik)
MP News: यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नए साल की शुरुआत में आवदा-नयागांव क्षेत्र में प्रसिद्ध और पवित्र धाम नीमोदा मठ के पास सीप नदी के नए पुल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस नए पुल के निर्माण के लिए ब्रिज कॉर्पोरेशन ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है।
पुल के एस्टीमेट के मुताबिक लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस पुल से न क्षेत्र के दो दर्जन गांवों का आवागमन सुगम होगा, बल्कि 40 से 50 किलोमीटर का लंबा फेर भी नहीं लगाना पड़ेगा। पुल को इसी साल प्रदेश सरकार ने बजट में शामिल कर स्वीकृति दी थी। जिसके बाद विभिन्न औपचारिकताओं के बाद अब टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई है।
निमोदामठ के पास यह पुल बनेगा। इस पुल का क्षेत्र के लोगों को कई सालों से इंतजार था और लगातार मांग उठाते आ रहे थे। क्योंकि इस पुल के नहीं होने की वजह से निमोदामठ सहित आसपास के कई गांव के ग्रामीणों को श्योपुर आने के लिए 50 किमी का फेर खाना पड़ता था। बारिश के दिनों में सीप नदी ज्यादातर उफान पर ही रहती थी और उस स्थिति में करीब 4 महीने तक लोग फेर खाकर ही श्योपुर आया करते थे। इसके बनने से आवदा, अजापुरा सहित क्षेत्र के कई गांवों का सीधा संपर्क श्योपुर से हो जाएगा। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य जरूरी कामों के लिए शहर पहुंचना भी आसान होगा।
टेंडर प्रक्रिया के अनुसार 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस पुल में दोनों ओर लगभग एक किलोमीटर की एप्रोच रोड भी शामिल है। जबकि पुल की कुल लंबाई 180 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर रहेगी। पुल के बीच में दोनों ओर एप्रोच सहित कुल 11 पिलर बनाए जाएंगे। यह पुल सबमर्सिबल डिजायन का होगा। जो बारिश के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ने पर डूब जाएगा, लेकिन पुल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बताया जा रहा है कि जनवरी के अंत तक टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
नीमोद मठ के सीप नदी पुल के लिए टेंडर लगाए दिए गए हैं और जल्द ही प्रक्रिया पूरी होने के बाद धरातल पर काम शुरू होगा। वहीं सरोदा के सीप नदी पुल की टेंडर प्रक्रिया चल रही है।- भुवना जोशी, एसडीओ, ब्रिज कॉर्पोरेशन श्योपुर
मानपुर के निकट सरोदा में भी सीप नदी पर बनने वाले पुल और 8 किमी की एप्रोच रोड के लिए चल रही टेंडर प्रक्रिया अंतिम दौर में है। लगभग 30 करोड़ की लागत से इस पुल और सड़क के निर्माण को लेकर उम्मीद की जा रही है कि टेंडर प्रक्रिया और वर्कऑर्डर के लिए प्रक्रिया के बाद नए साल 2026 की शुरुआत में संभवतया धरातल पर काम भी शुरू हो जाएगा। साथ ही 2 साल की अवधि में पुल और सड़क बनकर तैयार हो जाएंगे। इस पुल के बनने के बाद न केवल सरोदा गांव बल्कि मानपुर क्षेत्र के दो दर्जन गांवों को सीधा लाभ होगा।
बड़ी खबरेंView All
श्योपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग