एमडीएम कॉर्डिनेटर बर्खास्त, डीपीओ, सीडीपीओ और सुपरवाइजर को नोटिस

स्कूल का निरीक्षण करते कलेक्टर।
विजयपुर/श्योपुर. कलेक्टर अर्पित वर्मा बुधवार को फिर एक्शन में नजर आए। उन्होंने अगरा में जनसुनवाई करने से पहले विजयपुर क्षेत्र के ग्राम कदवाई, मगरदह, उमरीकलां का भ्रमण किया और आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों, उप स्वास्थ्य केंद्रों, पीडीएस दुकानों आदि का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मिली लापरवाही पर उन्होंने महिला बाल विकास के डीपीओ, सीपीडीपीओ और सुपरवाइजर को नोटिस जारी किए, वहीं मध्यान्ह भोजन के कॉर्डिनेटर को बर्खास्त करने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान कदवई, मगरदेह क्षेत्र की आंगनबाडिय़ों में बच्चे अनुपस्थित पाए तथा आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन नियमित रूप से किया जाना नहीं पाया गया, इसके साथ ही इस क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों में विजयपुर से पके हुए भोजन की सप्लाई किए जाने के चलते जनपद पंचायत विजयपुर में समूहों का कार्य देखने वाले प्रभारी तथा एनआरएलएम के कॉर्डिनेटर संविदा पर पदस्थ बृजेश शर्मा को बर्खास्त करने के निर्देश दिए। साथ ही भोजन सप्लाई करने वाले धीरश्या स्व सहायता समूह का अनुबंध निरस्त करने की कार्रवाई की। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र की सेक्टर सुपरवाइजर रमा माहौर एवं सीडीपीओ ज्योति चुतर्वेदी को निलंबित करने के लिए नोटिस जारी किया, वहीं इस मामले में उचित मॉनीटङ्क्षरग नहीं करने के चलते महिला बाल विकास अधिकारी महेंद्र कुमार अम्ब को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया।
कलेक्टरवर्मा द्वारा ग्राम उमरी कलां में शासकीय अनुसूचित जनजातिय बालक आश्रम का निरीक्षण किया गया तथा अव्यवस्थाएं पाए जाने पर अधीक्षक संजय ङ्क्षसह धाकड़ को अधीक्षिकीय कार्य से मुक्त करने के निर्देश दिए गए। 50 सीटर बालक आश्रम में निरीक्षण के दौरान 36 बच्चे उपस्थित पाए गए।
उन्होंने मिडिल स्कूल कदवई के निरीक्षण के दौरान कोई भी नियमित स्टाफ के पदस्थ नहीं होने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आसपास के स्कूल से शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मिडिल स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए 3 अतिथि शिक्षक एवं प्रायमरी स्कूल में 2 शिक्षक पदस्थ है। शासकीय माध्यमिक विद्यालय मगरदह के निरीक्षण के दौरान किचन शेड के क्षतिग्रस्त मिलने पर मरम्मत कराए जाने के निर्देश जनपद के अधिकारियों को दिए। मगरदेह गांव में आयुष्मान आरोग्य केंद्र का निरीक्षण किया। यहां ग्रामीणों से चर्चा कर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली और ओपीडी रजिस्टर को भी देखा गया।
