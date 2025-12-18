18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्योपुर

एमडीएम कॉर्डिनेटर बर्खास्त, डीपीओ, सीडीपीओ और सुपरवाइजर को नोटिस

कलेक्टर ने अगरा में जनसुनवाई करने से पहले विजयपुर क्षेत्र के ग्राम कदवाई, मगरदह, उमरीकलां का भ्रमण किया और आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों, उप स्वास्थ्य केंद्रों, पीडीएस दुकानों आदि का निरीक्षण किया गया। लापरवाह महिला बाल विकास के डीपीओ, सीपीडीपीओ और सुपरवाइजर को नोटिस जारी किए, वहीं मध्याह्न भोजन के कॉर्डिनेटर को बर्खास्त करने के निर्देश दिए।

2 min read
Google source verification

श्योपुर

image

Seetaram Kushwaha

Dec 18, 2025

स्कूल का निरीक्षण करते कलेक्टर।

विजयपुर/श्योपुर. कलेक्टर अर्पित वर्मा बुधवार को फिर एक्शन में नजर आए। उन्होंने अगरा में जनसुनवाई करने से पहले विजयपुर क्षेत्र के ग्राम कदवाई, मगरदह, उमरीकलां का भ्रमण किया और आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों, उप स्वास्थ्य केंद्रों, पीडीएस दुकानों आदि का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मिली लापरवाही पर उन्होंने महिला बाल विकास के डीपीओ, सीपीडीपीओ और सुपरवाइजर को नोटिस जारी किए, वहीं मध्यान्ह भोजन के कॉर्डिनेटर को बर्खास्त करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान कदवई, मगरदेह क्षेत्र की आंगनबाडिय़ों में बच्चे अनुपस्थित पाए तथा आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन नियमित रूप से किया जाना नहीं पाया गया, इसके साथ ही इस क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों में विजयपुर से पके हुए भोजन की सप्लाई किए जाने के चलते जनपद पंचायत विजयपुर में समूहों का कार्य देखने वाले प्रभारी तथा एनआरएलएम के कॉर्डिनेटर संविदा पर पदस्थ बृजेश शर्मा को बर्खास्त करने के निर्देश दिए। साथ ही भोजन सप्लाई करने वाले धीरश्या स्व सहायता समूह का अनुबंध निरस्त करने की कार्रवाई की। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र की सेक्टर सुपरवाइजर रमा माहौर एवं सीडीपीओ ज्योति चुतर्वेदी को निलंबित करने के लिए नोटिस जारी किया, वहीं इस मामले में उचित मॉनीटङ्क्षरग नहीं करने के चलते महिला बाल विकास अधिकारी महेंद्र कुमार अम्ब को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया।

आश्रम अधीक्षक को हटाने के निर्देश

कलेक्टरवर्मा द्वारा ग्राम उमरी कलां में शासकीय अनुसूचित जनजातिय बालक आश्रम का निरीक्षण किया गया तथा अव्यवस्थाएं पाए जाने पर अधीक्षक संजय ङ्क्षसह धाकड़ को अधीक्षिकीय कार्य से मुक्त करने के निर्देश दिए गए। 50 सीटर बालक आश्रम में निरीक्षण के दौरान 36 बच्चे उपस्थित पाए गए।

अतिथियों के भरोसे मिला मिडिल स्कूल

उन्होंने मिडिल स्कूल कदवई के निरीक्षण के दौरान कोई भी नियमित स्टाफ के पदस्थ नहीं होने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आसपास के स्कूल से शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मिडिल स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए 3 अतिथि शिक्षक एवं प्रायमरी स्कूल में 2 शिक्षक पदस्थ है। शासकीय माध्यमिक विद्यालय मगरदह के निरीक्षण के दौरान किचन शेड के क्षतिग्रस्त मिलने पर मरम्मत कराए जाने के निर्देश जनपद के अधिकारियों को दिए। मगरदेह गांव में आयुष्मान आरोग्य केंद्र का निरीक्षण किया। यहां ग्रामीणों से चर्चा कर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली और ओपीडी रजिस्टर को भी देखा गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 05:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sheopur / एमडीएम कॉर्डिनेटर बर्खास्त, डीपीओ, सीडीपीओ और सुपरवाइजर को नोटिस

बड़ी खबरें

View All

श्योपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

गोरस से पांच किमी पहले घूमेगा एनएच का नया बायपास

श्योपुर

सैर पर निकला गामिनी का शावक,कूनो की टै्रकिंग टीम भी तैनात

श्योपुर

अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा पीएम के लिखे पत्र से फिर जगी है उम्मीद

श्योपुर

एक्शन मोड में नजर आए कलेक्टर साहब! 3 के वेतन काटने के निर्देश; 1 को निलंबित किया

श्योपुर

170 करोड़ से 76 किमी की सड़कें होंगी अपग्रेड, जल्द शुरू होगा काम

sheopur road upgradation road construction pwd Proposal mp news
श्योपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.