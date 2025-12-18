एमडीएम कॉर्डिनेटर बर्खास्त, डीपीओ, सीडीपीओ और सुपरवाइजर को नोटिस

निरीक्षण के दौरान कदवई, मगरदेह क्षेत्र की आंगनबाडिय़ों में बच्चे अनुपस्थित पाए तथा आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन नियमित रूप से किया जाना नहीं पाया गया, इसके साथ ही इस क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों में विजयपुर से पके हुए भोजन की सप्लाई किए जाने के चलते जनपद पंचायत विजयपुर में समूहों का कार्य देखने वाले प्रभारी तथा एनआरएलएम के कॉर्डिनेटर संविदा पर पदस्थ बृजेश शर्मा को बर्खास्त करने के निर्देश दिए। साथ ही भोजन सप्लाई करने वाले धीरश्या स्व सहायता समूह का अनुबंध निरस्त करने की कार्रवाई की। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र की सेक्टर सुपरवाइजर रमा माहौर एवं सीडीपीओ ज्योति चुतर्वेदी को निलंबित करने के लिए नोटिस जारी किया, वहीं इस मामले में उचित मॉनीटङ्क्षरग नहीं करने के चलते महिला बाल विकास अधिकारी महेंद्र कुमार अम्ब को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया।