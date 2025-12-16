गोरस से पांच किमी पहले घूमेगा एनएच का नया बायपास

गोरस में नया बायपास बनने से श्योपुर से श्यामपुर-मुरैना की ओर जाने वाले वाहनों को लगभग साढ़े 4 किलोमीटर का फेर बचेगा और गोरस 5 किमी पहले से नए बायपास से वाहन घूम जाएंग, जो मुरैना रोड पर गोरस से साढ़े 3 किमी से आगे जाकर जुड़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 4 किमी का ये बायपास बनाया जा रहा है। इसके साथ ही आगे की ओर पुलिया का भी काम शुरू हो गया है। इस बायपास के लिए भूमि चिन्हित होने के बाद अब ट्री-कङ्क्षटग का काम हो गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार आगामी दिनों में काम तेज होगा।