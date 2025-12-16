गोरस से पांच किमी पहले घूमेगा एनएच का नया बायपास

गोरस से पहले बायपास के लिए हुई ट्री कटिंग।
श्योपुर. जिले में निर्माणधीन नेशनल हाइवे 552 (एक्सटेंशन) के तहत पहले भाग पाली-श्योपुर-गोरस का निर्माण पूर्ण होने के बाद अब गोरस-श्यामपुर का निर्माण भी शुरू हो गया है। हालांकि इसमें आ रहे कूनो वनमंडल के कुछ हिस्से के चलते फॉरेस्ट का क्लीयरेंस बाकी है, लेकिन जहां आपत्ति नहीं है, वहां काम शुरू हो गया है।
यही वजह है कि वर्तमान में गोरस में नए बायपास का काम शुरू हो गया है। जो गोरस से 5 किलोमीटर पहले टर्न लेगा और सीधा मुरैना रोड से जुड़ जाएगा। इसके लिए ट्री-कङ्क्षटग का काम हो गया है और जल्द ही सडक़ बनाने का काम शुरू हो जाएगा।
गोरस में नया बायपास बनने से श्योपुर से श्यामपुर-मुरैना की ओर जाने वाले वाहनों को लगभग साढ़े 4 किलोमीटर का फेर बचेगा और गोरस 5 किमी पहले से नए बायपास से वाहन घूम जाएंग, जो मुरैना रोड पर गोरस से साढ़े 3 किमी से आगे जाकर जुड़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 4 किमी का ये बायपास बनाया जा रहा है। इसके साथ ही आगे की ओर पुलिया का भी काम शुरू हो गया है। इस बायपास के लिए भूमि चिन्हित होने के बाद अब ट्री-कङ्क्षटग का काम हो गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार आगामी दिनों में काम तेज होगा।
63 किमी का गोरस-श्यामपुर का भाग
जिले में पाली से लेकर श्योपुर गोरस होते हुए सबलगढ़ की सीमा तक नेशनल हाइवे 552 बनाया जा रहा है। इसमें पाली-श्योपुर-गोरस का 48.4 किमी मार्ग का पहला भाग कंपलीट हो गया है। जबक पार्ट-2 गोरस-श्यामुपर मार्ग 63.4 किलोमीटर लंबाई का है। इसका निर्माण पर लगभग 400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। बताया गया है कि इस मार्ग के बीच में कूनो वनमंडल का कुछ क्षेत्र आ रहा है, जिसके चलते अभी कूनो की एनओसी नहीं मिल पाई है, लेकिन जहां कूनो का क्षेत्र नहीं है, वहां काम शुरू किया गया है।
गोरस-श्यामपुर के भाग में हमने काम शुरू करा दिया है। जहां फॉरेस्ट की आपत्ति नहीं है, वहां हम काम करा रहे हैं। इसमें गोरस के बायपास का काम भी शुरू हो गया है। इससे वाहनों को 4.5 किमी का फेर कम होगा।
