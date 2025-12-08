170 करोड़ से 76 किमी की सड़कें होंगी अपग्रेड, जल्द शुरू होगा काम

pwd send sheopur road upgradation proposal to government (फोटो- Freepik)
Road Construction: यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले साल जिले की आधा दर्जन से अधिक सड़कों का अपग्रेडेशन (Road Upgradation) हो जाएगा। इसके लिए लगभग 76 किमी लंबाई की कुछ सडकों के प्रस्ताव बनाकर लोक निर्माण विभाग द्वारा शासन को भेजे गए है। इसकी लागत लगभग 170 करोड़ रुपए से ज्यादा की है।
बताया जा रहा है कि इन श्योपुर जिले की सड़कों को प्रदेश सरकार के आगामी बजट में शामिल किए जाने की संभावना है, जिसके लिए पीडब्ल्यूडी ने हाल में इनके प्रस्ताव बनाकर भेज दिए है। यदि सड़कों को मंजूरी मिलती है तो छह से अधिक इन सड़कों से जुड़े एक सैकड़ा से अधिक गांवों के हजारों लोगों का आवागमन सुगम हो जाएगा। (mp news)
लोक निर्माण विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्तावों में एक सड़क का प्रस्ताव ऐसा भी है, जिसे स्वीकृति मिलती है तो श्योपुर शहर को एक नया लिंक रोड मिल जाएगा। ये सड़क है मलपुरा होते हुए मऊ-जानपुरा तक की। शहर में किले के पीछे से सीप नदी के नए पुल से ग्राम मलपुरा तक सड़क बनी है, उसके बाद मलपुरा सहित अन्य गांवों को जोड़ते हुए ये सड़क मऊ तक प्रस्तावित है, जो आवदा-अजापुरा स्टेट हाइवे से जुड़ेगी। लगभग 5 किलोमीटर की इस सड़क की संभावित लागत 10 करोड़ रुपए है। ये सड़क बनने के बाद शहरवासियों को बड़ौदा या आवदा क्षेत्र की ओर जाने के लिए लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।
कुछ सड़कों के प्रस्ताव हमने अगले वर्ष के मुख्य बजट में शामिल करने के लिए शासन को भेज दिए हैं। सड़कों की स्वीकृति के बाद आगे की प्रक्रिया होगी।- पुष्कल प्रताप सिंह, कार्यपालन यंत्री, पीडब्ल्यूडी श्योपुर
