8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्योपुर

170 करोड़ से 76 किमी की सड़कें होंगी अपग्रेड, जल्द शुरू होगा काम

MP News: 170 करोड़ की लागत से जिले की 76 किमी सड़कों के अपग्रेड का प्रस्ताव बजट में शामिल होने जा रहा है। स्वीकृति मिलते ही सफर होगा आसान।

2 min read
Google source verification

श्योपुर

image

Akash Dewani

Dec 08, 2025

sheopur road upgradation road construction pwd Proposal mp news

pwd send sheopur road upgradation proposal to government (फोटो- Freepik)

Road Construction: यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले साल जिले की आधा दर्जन से अधिक सड़कों का अपग्रेडेशन (Road Upgradation) हो जाएगा। इसके लिए लगभग 76 किमी लंबाई की कुछ सडकों के प्रस्ताव बनाकर लोक निर्माण विभाग द्वारा शासन को भेजे गए है। इसकी लागत लगभग 170 करोड़ रुपए से ज्यादा की है।

बताया जा रहा है कि इन श्योपुर जिले की सड़कों को प्रदेश सरकार के आगामी बजट में शामिल किए जाने की संभावना है, जिसके लिए पीडब्ल्यूडी ने हाल में इनके प्रस्ताव बनाकर भेज दिए है। यदि सड़कों को मंजूरी मिलती है तो छह से अधिक इन सड़कों से जुड़े एक सैकड़ा से अधिक गांवों के हजारों लोगों का आवागमन सुगम हो जाएगा। (mp news)

श्योपुर शहर को मिलेगी एक नई लिंक रोड

लोक निर्माण विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्तावों में एक सड़क का प्रस्ताव ऐसा भी है, जिसे स्वीकृति मिलती है तो श्योपुर शहर को एक नया लिंक रोड मिल जाएगा। ये सड़क है मलपुरा होते हुए मऊ-जानपुरा तक की। शहर में किले के पीछे से सीप नदी के नए पुल से ग्राम मलपुरा तक सड़क बनी है, उसके बाद मलपुरा सहित अन्य गांवों को जोड़ते हुए ये सड़क मऊ तक प्रस्तावित है, जो आवदा-अजापुरा स्टेट हाइवे से जुड़ेगी। लगभग 5 किलोमीटर की इस सड़क की संभावित लागत 10 करोड़ रुपए है। ये सड़क बनने के बाद शहरवासियों को बड़ौदा या आवदा क्षेत्र की ओर जाने के लिए लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।

स्वीकृति मिलने के बाद होगी आगे की प्रक्रिया

कुछ सड़कों के प्रस्ताव हमने अगले वर्ष के मुख्य बजट में शामिल करने के लिए शासन को भेज दिए हैं। सड़कों की स्वीकृति के बाद आगे की प्रक्रिया होगी।- पुष्कल प्रताप सिंह, कार्यपालन यंत्री, पीडब्ल्यूडी श्योपुर

इन सड़कों के भेजे गए प्रस्ताव

  • सूसवाड़ा से बागल्दा तक की 22 किमी लंबाई की सड़क। इसकी लागत 66 करोड़ रुपए रहेगी।
  • जावदेश्वर से मेवाड़ा तक 8 किमी की सड़क। इसकी लागत 16 करोड़ प्रस्तावित है।
  • ढोटी से ननावदा वाया किलोरच की 8.5 किमी की सड़क। जिसकी लागत 170 करोड़ रुपए रहेगी।
  • कनापुर पुलिया से हिरनीखेड़ा तक की 12.5 किमी की सड़क। इसकी लागत 25 करोड़ रहेगी।
  • बड़ौदा से सुबकरा तक की 18 किमी की सड़क। इसककी लागत 36 करोड़ रुपए प्रस्तावित है।
  • श्योपुर से मलपुरा होते हुए मक-जानपुरा तक 5.10 किमी की सड़क, इसकी लागत 10.20 करोड़ रपए है। (mp news)

ये भी पढ़ें

भाजपा कार्यकारिणी घोषित! तोमर खेमे का दिखा दबदबा, सिंधिया गुट के हाथ आई सिर्फ 2 सीटें
मुरैना
morena BJP district executive committee tomar faction dominates scindia group mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Dec 2025 02:05 pm

Published on:

08 Dec 2025 02:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sheopur / 170 करोड़ से 76 किमी की सड़कें होंगी अपग्रेड, जल्द शुरू होगा काम

बड़ी खबरें

View All

श्योपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP की नदी पर बनेगा एक और ब्रिज, 32 गांवों को मिलेगा फायदा, कम होगी राजस्थान तक की दूरी

Panwad-Shainavada bridge construction parvati river sheopur mp news
श्योपुर

कूनो से आई दुखद खबर, ‘वीरा’ चीता के शावक की मौत, एक दिन पहले ही सीएम मोहन ने खुले जंगल में छोड़ा था

Cheetah Cub Died
श्योपुर

श्योपुर से सीएम मोहन ने कांग्रेस को दिया चेलेंज, ‘दम है तो आओ मथुरा बुला रही है…’

CM Mohan Yadav in Sheopur
श्योपुर

सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले- ‘ये राम वाले नहीं, हे-राम वाले हैं’

cm mohan yadav
श्योपुर

‘3 लाख’ से अधिक किसानों की ‘बल्ले-बल्ले’, CM ने खाते में ट्रांसफर किए पैसे

श्योपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.