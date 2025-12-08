170 करोड़ से 76 किमी की सड़कें होंगी अपग्रेड, जल्द शुरू होगा काम

लोक निर्माण विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्तावों में एक सड़क का प्रस्ताव ऐसा भी है, जिसे स्वीकृति मिलती है तो श्योपुर शहर को एक नया लिंक रोड मिल जाएगा। ये सड़क है मलपुरा होते हुए मऊ-जानपुरा तक की। शहर में किले के पीछे से सीप नदी के नए पुल से ग्राम मलपुरा तक सड़क बनी है, उसके बाद मलपुरा सहित अन्य गांवों को जोड़ते हुए ये सड़क मऊ तक प्रस्तावित है, जो आवदा-अजापुरा स्टेट हाइवे से जुड़ेगी। लगभग 5 किलोमीटर की इस सड़क की संभावित लागत 10 करोड़ रुपए है। ये सड़क बनने के बाद शहरवासियों को बड़ौदा या आवदा क्षेत्र की ओर जाने के लिए लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।