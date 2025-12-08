भाजपा कार्यकारिणी घोषित! तोमर खेमे का दिखा दबदबा, सिंधिया गुट के हाथ आई सिर्फ 2 सीटें

morena BJP district executive committee announced (फोटो- freepik)morena BJP district executive committee announced (फोटो- freepik)
BJP District Executive Committee: लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी की मुरैना जिला कार्यकारिणी की रविवार को घोषणा हो गई। नई कार्यकारिणी में 8 उपाध्यक्ष, तीन महामंत्री, 8 मंत्री शामिल किए गए हैं। वहीं दो-दो सह कोषाध्यक्ष व सह कार्यालय मंत्री, एक-एक कोषाध्यक्ष, कार्यालय मंत्री, मीडिया प्रभारी और सोशल मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं। नई कार्यकारिणी में शामिल 27 में से 15 पदाधिकारी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) खेमे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) खेमे के 2 लोगों को टीम में जगह मिली है। (mp news)
भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा खेमे के पूर्व पार्षद व जिला उपाध्यक्ष संजय शर्मा, महामंत्री चारुकृष्ण डंडौतिया, सह कार्यालय मंत्री प्रेमकांत शर्मा, सह मीडिया प्रभारी संजय डंडौतिया को तबज्जो नहीं मिली और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है।
भाजयुमो के जिलाध्यक्ष सोनू परमार और अंबाह नगर मंडल के पूर्व अध्यक्ष को जिला कार्यकारिणी में जगह दी गई है। जिसमें सोनू परमार को महामंत्री और अखिलेश शर्मा को सह कार्यालय मंत्री बनाया गया है।
जिला कार्यकारिणी में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे की शारदा कैलाश मित्तल और हरिओम शर्मा को जिला कार्यकारिणी में क्रमशः उपाध्यक्ष व मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
