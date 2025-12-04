बहनोई ने कहा था, लेट हो गए अब मत जाओ, नहीं माने और तीनों गंवा बैठे जान



जानकारी के अनुसार रामहेत जाटव निवासी अमालेक का पुरा पोरसा हाल इंद्रा नगर थाटीपुर ग्वालियर की बहन वीरपुर में केदार जाटव के लिए ब्याही है। केदार के पिता श्रीराम आरोलिया (जाटव) का एक दिसंबर को निधन हो गया था। उनकी त्रयोदशा 14 दिसंबर को होनी हैं। उससे पहले रामहेत जाटव अपने साढू भगवान सिंह जाटव और ससुर भारत जाटव के साथ मोटरसाइकिल से वीरपुर फेरा करने गया था। बुधवार की दोपहर करीब साढ़े तीन बजे रामहेत जाटव अपने ससुर व साढू के साथ मोटरसाइकिल से ग्वालियर के चले तो रामहेत के बहनोई केदार जाटव ने मना किया और कहा कि आज यही रुक जाओ, ग्वालियर पहुंचते में काफी लेट हो जाओगे लेकिन वह नहीं माने और मोटरसाइकिल बस भिडंत में जौरा में तीनों की जान चली गई। इस हादसे के बाद एक साथ दो बहन और मां की मांग सूनी हो गई। एक्सीडेंट के बाद मृतक की सिम दूसरे मोबाइल में डालकर पुलिस इनकी पहचान की। तब परिजन को सूचना दी।