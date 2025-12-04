4 दिसंबर 2025,

मुरैना

बहनोई ने कहा था, लेट हो गए अब मत जाओ, नहीं माने और तीनों गंवा बैठे जान

एक साथ हुई दो बेटियों सहित मां की मांग सूनी, जौरा में हुए बस- बाइक भिडंत में ससुर सहित दो दामादों की मौत

मुरैना

Ashok Sharma

Dec 04, 2025

मुरैना. वीरपुर से ग्वालियर लौटते समय मृतक रामहेत जाटव के बहनोई केदार जाटव ने कहा था कि अब लेट हो गए हैं, सुबह चले जाना लेकिन नही माने और रामहेत के साथ तीनों की एक्सीडेंट में जान चली गई। यहां बता दें कि बुधवार की शाम करीब साढ़े पांच बजे जौरा थाना क्षेत्र में रामचंद्र का पुरा के पास बस व बाइक भिडंत में बाइक सवार भारत पुत्र बाबूलाल जाटव, रामहेत पुत्र अमनू जाटव, भगवान सिंह पुत्र श्रीचंद जाटव निवासी इंद्रा नगर थाटीपुर ग्वालियर की मौत हो गई।


जानकारी के अनुसार रामहेत जाटव निवासी अमालेक का पुरा पोरसा हाल इंद्रा नगर थाटीपुर ग्वालियर की बहन वीरपुर में केदार जाटव के लिए ब्याही है। केदार के पिता श्रीराम आरोलिया (जाटव) का एक दिसंबर को निधन हो गया था। उनकी त्रयोदशा 14 दिसंबर को होनी हैं। उससे पहले रामहेत जाटव अपने साढू भगवान सिंह जाटव और ससुर भारत जाटव के साथ मोटरसाइकिल से वीरपुर फेरा करने गया था। बुधवार की दोपहर करीब साढ़े तीन बजे रामहेत जाटव अपने ससुर व साढू के साथ मोटरसाइकिल से ग्वालियर के चले तो रामहेत के बहनोई केदार जाटव ने मना किया और कहा कि आज यही रुक जाओ, ग्वालियर पहुंचते में काफी लेट हो जाओगे लेकिन वह नहीं माने और मोटरसाइकिल बस भिडंत में जौरा में तीनों की जान चली गई। इस हादसे के बाद एक साथ दो बहन और मां की मांग सूनी हो गई। एक्सीडेंट के बाद मृतक की सिम दूसरे मोबाइल में डालकर पुलिस इनकी पहचान की। तब परिजन को सूचना दी।

तीन परिवारों के बीच मचा कोहराम

एक्सीडेंट में हुई एक साथ तीन लोगों की मौत के बाद पोरसा के अमोल का पुरा, ग्वालियर इंद्रा नगर थाटीपुर में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। फिलहाल तीनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम हाउस जौरा में रखवा दिए हैं, परिजन आ रहे हैं, गुरुवार की सुबह पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

दो साल पूर्व भी हो चुकी है तीन सगे भाई-बहन की मौत

बिलगांव से लेकर जौरा तक एक्सीडेंट जोन बना हुआ है। गैपरा फाटक, बिलगांव अंधे मोड़ और रामचंद्र का पुरा के पास अक्सर एक्सीडेंट की वारदात होती रहती हैं। 23 फरवरी 2023 को भी कार व ट्रक एक्सीडेंट में तीन सगे भाई- बहन की मौत हुई थी। इसके अलावा अन्य एक्सीडेंट भी हुए हैं।

2022 में बस पर हो चुका है 18000 का चालान

जिस बस से एक्सीडेंट हुआ है, वह पुष्पराज सिकरवार के नाम से रजिस्टर्ड है। इसका 25 मई 2022 को देहरादून उत्तराखंड में 18000 का चालान हो चुका है। वर्तमान में प्रदूषण कार्ड इस गाड़ी के पास नहीं हैं। जौरा रोड पर डग्गामार अर्थात बिना परमिट व फिटनिस के कई वाहन दौड़ते रहते हैं। हालांकि समय समय पर पुलिस व परिवहन विभाग की चेकिंग होती रहती है लेकिन ये डग्गामार वाहन पकड़ नहीं पाते।

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / बहनोई ने कहा था, लेट हो गए अब मत जाओ, नहीं माने और तीनों गंवा बैठे जान

