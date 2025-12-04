30 साल से था थोक सब्जी मंडी में अवैध कब्जा, 100 से अधिक अवैध अतिक्रमण हटाए



थोक सब्जी मंडी में टीनशैड बनाए गए थे। उनके चबूतरों पर किसान जो सब्जी लेकर आते हैं, उनकी बोली लगाने के लिए थे लेकिन कुछ लोगों ने शैड के चबूतरों पर लोहे की जाली लगाकर अवैध कब्जा कर लिया था, जिससे सब्जी की बोली सडक़ पर लग रही थी। वहीं कुछ लोगों ने सडक़ पर टीनशैड लगाकर अवैध रूप से दुकान बना ली थीं, उन सबको नगर निगम के मदालखत दस्ता द्वारा जेसीबी के माध्यम से हटाया गया। यहां करीब आठ चबूतरों से 40 से अधिक अवैध अतिक्रमण हटाए गए हैं। वहीं 50 ऐसे अवैध अतिक्रमण हटाए गए हैं जिन्होंने सडक़ पर टीनशैड लगाकर दुकान तैयार कर ली थीं। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई दोपहर डेढ़ बजे शुरू हुई जो देर शाम तक चली। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार सीताराम वर्मा, मंडी सेक्रेटरी पंजाब सिंह, भवन अधिकारी के के शर्मा, नगर निगम का अमला और पुलिस फोर्स मौजूद रहा।