30 साल से था थोक सब्जी मंडी में अवैध कब्जा, 100 से अधिक अवैध अतिक्रमण हटाए

मुरैना. कृषि उपज मंडी परिसर में संचालित थोक सब्जी मंडी से नगर निगम ने तहसीललदार व पुलिस की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण हटाया गया। पहले तहसीलदार सीताराम वर्मा नगर निगम अमला के साथ पहुंचे तो दुकानदारों ने विरोध शुरू कर दिया। विरोध के चलते पुलिस बुलानी पड़ी। थोक सब्जी में कुछ लोगों का पिछले 30 साल से अवैध कब्जा था उन्होंने न दुकान एलाट कराई और न एग्रीमेंट कराया, उसके बाद भी अवैध कब्जा किए थे। जेसीबी से अवैध अतिक्रमण हटाया गया।
थोक सब्जी मंडी में टीनशैड बनाए गए थे। उनके चबूतरों पर किसान जो सब्जी लेकर आते हैं, उनकी बोली लगाने के लिए थे लेकिन कुछ लोगों ने शैड के चबूतरों पर लोहे की जाली लगाकर अवैध कब्जा कर लिया था, जिससे सब्जी की बोली सडक़ पर लग रही थी। वहीं कुछ लोगों ने सडक़ पर टीनशैड लगाकर अवैध रूप से दुकान बना ली थीं, उन सबको नगर निगम के मदालखत दस्ता द्वारा जेसीबी के माध्यम से हटाया गया। यहां करीब आठ चबूतरों से 40 से अधिक अवैध अतिक्रमण हटाए गए हैं। वहीं 50 ऐसे अवैध अतिक्रमण हटाए गए हैं जिन्होंने सडक़ पर टीनशैड लगाकर दुकान तैयार कर ली थीं। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई दोपहर डेढ़ बजे शुरू हुई जो देर शाम तक चली। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार सीताराम वर्मा, मंडी सेक्रेटरी पंजाब सिंह, भवन अधिकारी के के शर्मा, नगर निगम का अमला और पुलिस फोर्स मौजूद रहा।
कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई
कृषि उपज मंडी ने कलेक्टर के शिकायत की थी कि थोक सब्जी मंडी के टीनशैड व परिसर में कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर लिया है। न जगह खाली कर रहे हैं और न किराया दे रहे हैं। शिकायत के चलते कलेक्टर के निर्देश पर 30 साल पुराने अतिक्रमण हटाया जा सका है। इससे पूर्व मंडी प्रशासन ने कई बार प्रयास किया लेकिन अतिक्रमण नहीं हटा सका था।
कृषि उपज मंडी प्रशासन ने कई साल पूर्व थोक सब्जी मंडी परिसर में 23 दुकानों का निर्माण करवाया था। उनमें से सिर्फ 13 दुकान विधिवत एलॉट हो सकी हैं। अन्य दुकान आज तक बंद पड़ी हैं। इसके अलावा कुछ और दुकान हैं जो अवैध रूप से सब्जी विके्रताओं ने अपने स्तर पर पक्की बना ली हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी हैं।
थोक सब्जी मंडी में करीब आधा सैकड़ा दुकानदार सडक़ पर बैठकर सब्जी बेच रहे थे। उनको प्रशासन ने सडक़ से बेदखल करके खाली हुए चबूतरों पर शिफ्ट किया गया। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले खेरीज सब्जी विक्रेताओं को हिदायत दी है कि आगे से सडक़ पर बैठकर यातायात बाधित न करें, चबूतरों पर बैठकर सब्जी बेचें।
थोक सब्जी मंडी में 45 के करीब टीनशैडों और 25 के करीब सडक़ हुए अतिक्रमण को हटाया गया है। रही बात विरोध की तो कहीं अच्छा कार्य होता है तो थोड़ा बहुत विरोध तो होता है लेकिन सब कुछ शांति से निपट गया।
करीब 30 साल से कुछ लोगों ने मंडी परिसर में अवैध अतिक्रमण कर लिया था। न तो एग्रीमेंट और न एलांटमेंट था। उन दुकानों के अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है।
