बाजार में लड़े सांड और यूं चली गई वृद्ध की जान

गुरुवार शाम मातादीन शर्मा (60) निवासी मेहराकी गांव से सब्जी खरीदने साइकिल से वॉटर वक्र्स क्षेत्र आए थे। तभी सडक़ पर लड़ते हुए दो सांड ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। जिससे वह सडक़ पर गिर गए और वहीं पास में खड़ी एक बाइक भी उन पर गिर गई। घायल अवस्था में मातादीन शर्मा को सिविल अस्पताल ले जाया गया। जहां उन्होंने इलाज शुरू होने से पहले दम तोड़ दिया।