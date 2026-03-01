जयेश्वर महादेव मंदिर मेले में परोसी अश्लीलता



एक तरफ भाजपा सनातन व संस्कृति की दुहाई देती है, वहीं अंबाह में भाजपा नेता जिला उपाध्यक्ष जिनेश जैन द्वारा खुलेआम सनातन व संस्कृति की धज्ज्यिां उड़ाई जा रही हैं। उनकी पत्नी नगर पालिका अध्यक्ष हैं लेकिन मेले की पूरी कमान जिनेश जैन के हाथों में ही है, उनके द्वारा मंच से नंगाा नाच किया जा रहा है, महिलाओं को लेकर अभद्र व अश्लील बातें की जा रही हैं, जिससे लोगों में आक्रोश है। रात जैसे ही तीन विदेशी कलाकार मंच पर पहुंचे, दर्शकों ने तालियों की गडगड़़ाहट से उनका स्वागत किया। कलाकारों ने बैली डांस की प्रस्तुति दी, जिससे माहौल उत्साह से भर गया। इसके बाद मुंबई से आए रियल रॉकर्स ग्रुप ने प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर के लोकप्रिय गीतों ‘तेरी दीवानी’ और ‘सजना तेरा सजना दिन रैन करूं’ पर एक के बाद एक प्रस्तुतियां देकर समां बांध दिया। मेले में सोमवार रात पारंपरिक होली गायन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मेले का यह आयोजन जहां एक ओर सांस्कृतिक उत्सव के रूप में सराहा जा रहा है, वहीं धार्मिक आस्था और आधुनिक मनोरंजन के संतुलन को लेकर नई चर्चा भी छेड़ गया है। अब नजर आयोजन समिति और प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है।