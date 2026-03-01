युवक की गोली लगने से संदिग्ध मौत, लगाया जाम



जानकारी के अनुसार लवकुश (25) पुत्र अशोक माहौर निवासी सिहौनिया सोमवार की रात को पत्नी खुशी के साथ एक ही कमरे में सोया था। सोमवार- मंगलवार की दरम्यानी रात करीब ढाई बजे गोली चली जिसकी आवाज मृतक की पत्नी को नहीं आई बल्कि बगल के कमरे में सो रही उसकी बहन को सुनाई दी तो उसने परिवार के अन्य सदस्यों को जगाया और पुलिस को सूचना की। पुलिस मौके पर पहुंची तो लवकुश खून से लथपथ हालत में पड़ा था। पुलिस वाहन उसको जिला अस्पताल लेकर पहुंचा, वहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस को कमरे में हथियार नहीं मिला है, अब हथियार कहां और किसने गायब किया, इसको लेकर पुलिस हैरान है। मृतक के भाई अनिल माहौर का आरोप है कि गांव के विक्रम परमार ने ही हत्या की है। भाई का कहना हैं कि वह पूर्व में भी दो बार हमारे मकान में घुस चुका है। पूरे घटनाक्रम को लेकर किसी महिला से जुड़ा मामला हो सकता है। क्योंकि विक्रम परमार का मृतक के घर बार- बार घुसना और फिर लवकुश की गोली लगने से मौत होना, कई सवालों को जन्म दे रहा है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। आक्रोशित परिजनों ने बॉडी को बड़ागांव तिराहा सडक़ पर रखकर नेशनल हाईवे क्रमांक 552 जाम कर दिया। परिजन की मांग है कि हत्या का मामला दर्ज किया जाए, आम्र्स लाइसेंस दिए जाएं और घर पर पुलिस गार्ड लगाया जाए। आक्रोशित लोगों ने शाम छह से आठ बजे तक जाम लगाया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद रात आठ बजे जाम खुल गया।