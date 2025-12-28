एमपी में बेटे के हाथ लगी पिता की बंदूक, खेल-खेल में चली गोली से किराएदार के बेटे की मौत

गोली लगने से 8 साल के रेहांश की मौत (जीवित अवस्था की तस्वीर)
mp news: मध्यप्रदेश के मुरैना में एक दिलदहला देने वाली घटना हुई। यहां एक घर के अंदर खेल-खेल में चली गोली से 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना पोरसा कस्बे की संजय स्कूल वाली गली में रहने वाले मुन्नासिंह के घर पर हुई। गोली लगने से बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के परिजन को पूछताछ के लिए थाने ले गई। अचानक गोली चलने से इलाके में हड़कंप मच गया।
जानकारी के अनुसार दिल्ली में कैटरिंग का काम करने वाले छोटे सिंह तोमर उर्फ धर्मराज सिंह निवासी धौर्रा का परिवार संजय स्कूल वाली गली में रहने वाले मुन्नासिंह के घर में किराए से रहता है। छोटेसिंह तोमर की पत्नी अपने 2 मासूम बेटों ऋषभ तोमर (8) व रेहांश (6) को लेकर शनिवार को ही मकान पर लौटी थी। शनिवार रात 9 बजे ऋषभ, रेहांश व मकान मालिक रवि पुत्र मुन्नालाल तोमर के बच्चे घर के अंदर खेल रहे थे। इसी दौरान मकान मालिक मुन्नालाल तोमर की लाइसेंसी बंदूक बच्चों के हाथ लग गई। बच्चे बंदूक से खेल रहे थे इसी दौरान अचानक गोली चल गई।
गोली किराएदार छोटे सिंह तोमर के 8 साल के बेटे ऋषभ तोमर के सिर में लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली चलते ही हड़कंप मच गया, घर में मौजूद लोग भागते हुए मौके पर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही पोरसा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटना के बाद पुलिस मृतक ऋषभ के छह साल के छोटे भाई रेहांश, उसकी मां सहित अन्य लोगों को लेकर पोरसा थाने गई, जहां पूछताछ की गई।
मुरैना
मध्य प्रदेश न्यूज़
