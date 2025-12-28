एमपी में बेटे के हाथ लगी पिता की बंदूक, खेल-खेल में चली गोली से किराएदार के बेटे की मौत

जानकारी के अनुसार दिल्ली में कैटरिंग का काम करने वाले छोटे सिंह तोमर उर्फ धर्मराज सिंह निवासी धौर्रा का परिवार संजय स्कूल वाली गली में रहने वाले मुन्नासिंह के घर में किराए से रहता है। छोटेसिंह तोमर की पत्नी अपने 2 मासूम बेटों ऋषभ तोमर (8) व रेहांश (6) को लेकर शनिवार को ही मकान पर लौटी थी। शनिवार रात 9 बजे ऋषभ, रेहांश व मकान मालिक रवि पुत्र मुन्नालाल तोमर के बच्चे घर के अंदर खेल रहे थे। इसी दौरान मकान मालिक मुन्नालाल तोमर की लाइसेंसी बंदूक बच्चों के हाथ लग गई। बच्चे बंदूक से खेल रहे थे इसी दौरान अचानक गोली चल गई।