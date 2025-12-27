पड़ोसन बोली- ‘अपने बेटे से तेरे संबंध बनवाऊंगी’, आहत होकर महिला ने दी जान

पड़ोसी और शिवम के द्वारा की गई बेईज्जती से सलमा इस कदर आहत हुई कि उसने कुछ ही देर बाद अपने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सलमा के खुदकुशी करने के बाद गांव में सनसनी फैल गई। परिजन ने पड़ोसी शिवम और उसके परिजन पर गंभीर आरोप लगाए। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरु की। सलमा के दो मासूम बच्चे हैं जिनमें एक दो साल की बेटी और एक छह महीने का बेटा है। मां की मौत के बाद दोनों का रो-रोकर बुरा हाल है। थाना प्रभारी अभिषेक चौबे ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सुबह मोबाइल स्टेटस को लेकर पड़ोस के युवक से विवाद हुआ था, जिसके बाद सलमा ने आत्मघाती कदम उठाया है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है।