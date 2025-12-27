पड़ोसन बोली- ‘अपने बेटे से तेरे संबंध बनवाऊंगी’, आहत होकर महिला ने दी जान

facebook status dispute neighbour insulted woman commits suicide
mp news: मध्यप्रदेश के कटनी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने फेसबुक पर स्टेटस लगाया तो पड़ोसी इस कदर भड़के कि उससे विवाद करने पहुंच गए। इतना ही नहीं स्टेटस लगाने वाली महिला को इस कदर अपमानित किया कि वो सहन नहीं कर पाई और कुछ देर बाद ही घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरु कर दी है।
कटनी के ढीमरखेड़ा थाना क्षेत्र के कटारिया गांव में रहने वाली 25 साल की सलमा ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक स्टेटस लगाया था। इस स्टेटस को लेकर पड़ोस में रहने वाला शिवम चौधरी शनिवार की सुबह से ही उसके घर विवाद करने के लिए पहुंच गया। आरोप है कि इस दौरान शिवम व उसकी मां ने सलमा के साथ काफी अभद्रता की। शिवम की मां ने तो सलमा को बेईज्जत करते हुए ये तक कह दिया कि वो अपने बेटे से उसके संबंध बनवाएगी और बिना कपड़ों के पूरे गांव में घुमाएगी।
पड़ोसी और शिवम के द्वारा की गई बेईज्जती से सलमा इस कदर आहत हुई कि उसने कुछ ही देर बाद अपने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सलमा के खुदकुशी करने के बाद गांव में सनसनी फैल गई। परिजन ने पड़ोसी शिवम और उसके परिजन पर गंभीर आरोप लगाए। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरु की। सलमा के दो मासूम बच्चे हैं जिनमें एक दो साल की बेटी और एक छह महीने का बेटा है। मां की मौत के बाद दोनों का रो-रोकर बुरा हाल है। थाना प्रभारी अभिषेक चौबे ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सुबह मोबाइल स्टेटस को लेकर पड़ोस के युवक से विवाद हुआ था, जिसके बाद सलमा ने आत्मघाती कदम उठाया है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है।
कटनी
मध्य प्रदेश न्यूज़
