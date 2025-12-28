रेत माफिया व पुलिस गठबंधन ने फिर ली मुरैना में दो लोगों की जान!

इस हादसे में घायल पांच में से दो लोगों की ग्वालियर में शनिवार सुबह मौत हो गई। हादसे गुस्साए मृतकों के परिजन सहित 500 से अधिक लोगों ने पोरसा कस्बे से 3 किमी पहले एनएच-552 पर सुबह 11.30 बजे चक्काजाम कर दिया, जो शाम 5 बजे खुला। भीड़ आरोपी भाजयुमो नेता को छोड़े जाने से आक्रोशित थी। चक्का जाम कर रही भीड़ में चर्चा थी कि भाजपा नेता रेत कारोबारियों से थाना प्रभारी के नाम पर उगाही करते थे, उधर एक्सीडेंंट में घायल अभिषेक तोमर भी रेत के कारोबार से जुड़ा था और कुछ दिन से उसकी नजदीकियां थाना प्रभारी से बढ़ गई थीं, इसलिए भाजपा नेता को यह नागंवार लगा और अभिषेक में टक्कर मार दी लेकिन वहां अलाव सेक रहे अन्य लोग उसकी चपेट में आ गए। हालांकि इस खबर की कोई पुष्टि नहीं कर रहा लेकिन पोरसा में उक्त घटना को लेकर चर्चा है।