दूल्हे के भाई का 4 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर भागे बदमाश



जानकारी के अनुसार शहर के इस्लामपुरा निवासी रामसेवक राठौर पुत्र द्वारिका राठौर के छोटे भाई नितिन राठौर की मंगलवार को शादी थी। रामसेवक अपने नाते-रिश्तेदारों के साथ बारात लेकर श्रीराम पैलेस पहुंचे। जिस वक्त दरवाजे पर बारात चढ़ रही थी, उसी वक्त रामसेवक बारात के पीछे खड़ी कार से चढ़ावे का सामान उतरवाने लगे। सामान उतारने के बाद रामसेवक ने चार लाख 4 हजार रुपयों से भरा बैग जैसे ही कंधे पर टांगा, पीछे तैयार खड़े दो युवकों ने एक झटके में उनका बैग खींच लिया। रामसेवक ने जब तक पीछे मुड?र देखा बदमाश अपनी बाइक पर बैठकर माधौपुरा की पुलिया की साइड भाग निकले।