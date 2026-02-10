हाउसिंग बोर्ड की ग्रीन लैंड बिजली कंपनी ने कब्जाई



न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में महाराजपुर रोड पर बिजली कंपनी का पावर हाउस बना हुआ है। हाउसिंग बोर्ड ने मकान मालिकों से इस बात का अतिरिक्त शुल्क लिया था जिससे ग्रीन लैंड तैयार होना था। इस कॉलोनी को वर्ष 2015 में नगर निगम के हैंडओवर कर दिया है। रहवासियों का कहना हैं कि हमारे मकान की रजिस्ट्री में शुल्क इन्क्लूड हैं, उसमें इस बात का उल्लेख है कि मकानों के लिए बेहतर लोकेशन के लिए ग्रीन लैंड तैयार किया जाएगा। अब उस जमीन पर बिजली कंपनी द्वारा बाउंड्री का निर्माण किया जा रहा है जिससे मकानों की बेहतर लोकेशन अर्थात ग्रीन लैंड समाप्त हो जाएगी।