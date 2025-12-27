भाजपा नेता ने अपनी कार से 5 लोगों को उड़ाया, दो की मौत; नेशनल हाईवे जाम

MP News: मध्यप्रदेश के मुरैना जिले से बड़ा मामला सामने आया है। शुक्रवार की रात पोरसा में भाजयुमो के पूर्व मंडल अध्यक्ष ने कार से घर के बाहर अलाव ताप रहे पांच लोगों को कुचल दिया। देर रात ग्वालियर में भर्ती दो घायलों की मौत हो गई। जिसके बाद शनिवार दोपहर में नेशनल हाईवे पर करीब 500 से ज्यादा लोग एकत्रित हो गए। चक्काजाम के चलते हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गईं।
दरअसल, हादसे के बाद आरोपी भाजपा नेता दीपेंद्र भदौरिया को लोगों ने पकड़ लिया और जमकर पीटा। इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि, कुछ देर बाद आरोपी हिरासत से फरार हो गया।
मौके पर एसडीओपी रवि भदौरिया, एसडीएम रामनिवास सिकरवार, अंबाह थाना टीआई सतेंद्र कुशवाह सहित पुलिस बल मौजूद है। परिजन और ग्रामीणों ने हाईवे के बीच बाइकें लगा रखी हैं। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और बाइक हटाने के लिए कहा, जिस पर परिजन बहस करने लगे।
इस हादसे में 65 वर्षीय रामदत्त राठौर और 11 वर्षीय अर्णव उर्फ अन्नू लक्षकार गंभीर रूप से घायल थे। जिसके बाद दोनों को ग्वालियर रेफर कर दिया गया था। इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया था। दोनों के अंतिम संस्कार पोरसा में किए जाएंगे। घायलों में कमलेश राठौर, गिर्राज राठौर और अभिषेक तोमर का इलाज जारी है।
बड़ी खबरेंView All
मुरैना
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग