27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरैना

भाजपा नेता ने अपनी कार से 5 लोगों को उड़ाया, दो की मौत; नेशनल हाईवे जाम

MP News: मध्यप्रदेश के मुरैना जिले भाजपा नेता ने अलाव ताप रहे 5 लोगों को कार से कुचल दिया था। इलाज के दौरान दो लोगों की मौत हो गई थी।

less than 1 minute read
Google source verification

मुरैना

image

Himanshu Singh

Dec 27, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के मुरैना जिले से बड़ा मामला सामने आया है। शुक्रवार की रात पोरसा में भाजयुमो के पूर्व मंडल अध्यक्ष ने कार से घर के बाहर अलाव ताप रहे पांच लोगों को कुचल दिया। देर रात ग्वालियर में भर्ती दो घायलों की मौत हो गई। जिसके बाद शनिवार दोपहर में नेशनल हाईवे पर करीब 500 से ज्यादा लोग एकत्रित हो गए। चक्काजाम के चलते हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गईं।

दरअसल, हादसे के बाद आरोपी भाजपा नेता दीपेंद्र भदौरिया को लोगों ने पकड़ लिया और जमकर पीटा। इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि, कुछ देर बाद आरोपी हिरासत से फरार हो गया।

भारी पुलिस बल तैनात

मौके पर एसडीओपी रवि भदौरिया, एसडीएम रामनिवास सिकरवार, अंबाह थाना टीआई सतेंद्र कुशवाह सहित पुलिस बल मौजूद है। परिजन और ग्रामीणों ने हाईवे के बीच बाइकें लगा रखी हैं। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और बाइक हटाने के लिए कहा, जिस पर परिजन बहस करने लगे।

तीन लोगों का इलाज जारी

इस हादसे में 65 वर्षीय रामदत्त राठौर और 11 वर्षीय अर्णव उर्फ अन्नू लक्षकार गंभीर रूप से घायल थे। जिसके बाद दोनों को ग्वालियर रेफर कर दिया गया था। इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया था। दोनों के अंतिम संस्कार पोरसा में किए जाएंगे। घायलों में कमलेश राठौर, गिर्राज राठौर और अभिषेक तोमर का इलाज जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

27 Dec 2025 03:59 pm

Published on:

27 Dec 2025 03:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / भाजपा नेता ने अपनी कार से 5 लोगों को उड़ाया, दो की मौत; नेशनल हाईवे जाम

बड़ी खबरें

View All

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

धर्मगढ़ में ग्रामीणों की अनूठी पहल: अपने खर्चे से बनाई गौशाला

मुरैना

दिमनी में हटाया अतिक्रमण, बानमोर में ली अपर कलेक्टर ने बैठक

मुरैना

मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक बनी, परंतु नहीं मिल रहा लोगोंं का उपचार

मुरैना

157 करोड़ से चंबल पर बन रहे पुल की राह में आई बड़ी बाधा

क्राइम

एनएच-552 पर भर रहा पानी, एक ही रात में 27 बाइकें फिसलीं, रोज हो रहे हादसे

मुरैना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.