भाजपा नेता ने अपनी कार से 5 लोगों को उड़ाया, दो की मौत; नेशनल हाईवे जाम

MP News: मध्यप्रदेश के मुरैना जिले से बड़ा मामला सामने आया है। शुक्रवार की रात पोरसा में भाजयुमो के पूर्व मंडल अध्यक्ष ने कार से घर के बाहर अलाव ताप रहे पांच लोगों को कुचल दिया। देर रात ग्वालियर में भर्ती दो घायलों की मौत हो गई। जिसके बाद शनिवार दोपहर में नेशनल हाईवे पर करीब 500 से ज्यादा लोग एकत्रित हो गए। चक्काजाम के चलते हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गईं।



दरअसल, हादसे के बाद आरोपी भाजपा नेता दीपेंद्र भदौरिया को लोगों ने पकड़ लिया और जमकर पीटा। इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि, कुछ देर बाद आरोपी हिरासत से फरार हो गया।